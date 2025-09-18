Η Χρ.Σταρακά φέρνει στη Βουλή τις στρεβλώσεις υπέρ των καθετοποιημένων ομίλων στην ενέργεια ζητώντας δίκαιη αποζημίωση

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, με τη συνυπογραφή του βουλευτή Ηρακλείου και Κοινοβουλευτικού Υπεύθυνου του Τομέα Ενέργειας, Φραγκίσκου Παρασύρη.

Η ερώτηση εστιάζει στο καίριο ζήτημα των περικοπών στην παραγωγή φωτοβολταϊκών, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 25%, χωρίς να καταβάλλεται καμία αποζημίωση στους παραγωγούς.

Όπως σημειώνει η κ. Σταρακά, η Ελλάδα αποτελεί μοναδική εξαίρεση στην ΕΕ, αφού με τον ν. 5188/2025 απαλλάχθηκαν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, κατά παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου.

Στην ερώτηση τονίζεται επίσης, ότι η κυβέρνηση αφήνει μικρομεσαίους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία και ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσειςπου πληρώνουν ακριβότερους λογαριασμούς. Αντί να προστατεύσει την αγορά, επιτρέπει στρεβλώσεις που ευνοούν λίγους μεγάλους ομίλους.

Η Χριστίνα Σταρακά ζητά από τον Υπουργό να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα:

Πότε θα θεσπιστεί μηχανισμός εύλογης αποζημίωσης για τις περικοπές, όπως ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ;

Πώς θα διασφαλιστεί δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των περικοπών;

Τι μέτρα θα ληφθούν για την προστασία των ανεξάρτητων παραγωγών και την αποφυγή νέου κύματος «κόκκινων» δανείων;

Θα μπει πλαφόν στην αγορά εξισορρόπησης ώστε να σταματήσει η αισχροκέρδεια λίγων ομίλων;

Γιατί συνεχίζουν να αδειοδοτούνται φαραωνικά έργα χωρίς υποχρεωτική αποθήκευση;

«Η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τους ανεξάρτητους παραγωγούς, να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα δουν πραγματικό όφελος από τη φθηνή ενέργεια ΑΠΕ. Δεν μπορεί η αγορά να λειτουργεί ως ολιγοπώλιο για λίγους σε βάρος των πολλών», δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά μετά την κατάθεση της ερώτησης στη Βουλή.