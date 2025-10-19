Η χειροτονία του Επισκόπου Επιδαύρου Νικοδήμου από τη Ματαράγκα Αγρινίου

Πραγματοποιήθηκε με λαπρότητα η χειροτονία του Επισκόπου Επιδαύρου Νικοδήμου που κατάγεται από τη Ματαράγκα Αγρινίου.

Το αρχιερατικό συλλείτουργο και η εις Επίσκοπον Επιδαύρου χειροτονία του Γενικού Διευθυντή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕΚΥΟ) κ. Νικοδήμου Φαρμάκη τελέστηκε σήμερα Κυριακή (19.10.25) στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας κ. Εφραίμ και στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του κ. Εφραίμ συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Ιλίου κ. Αθηναγόρας, Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός και ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος.



Όπως αναφέρει το orthodoxianewsagency.gr, στον χειροτονητήριο λόγο του ο Εψηφισμένος Επίσκοπος Επιδαύρου αναφέρθηκε στον πρώτου πνευματικό στην Αθήνα, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου κ. Ευσέβιο, ο οποίος έδωσε προσανατολισμός στις νεανικές του ανησυχίες στρέφοντάς τον στον Χριστό.

Στη συνέχεια του λόγου του ο Εψηφισμένος Επίσκοπος αναφέρθηκε αλληγορικώ τω τρόπω στη ρημαγμένη γη της ανθρώπινης ζωής. Ο Χριστός, ανέφερε, “μεταμορφώνει κάθε ρημαγένη γη, σε νέα γη”. “Αυτή είναι η ελπίδα του Κυρίου μας. Η ελπίδα που φυτεύει στις ρωγμές του ανθρώπινου πόνου τα άνθη της υπομονής και της αγάπης“, συμπλήρωσε. Ο Εψηφισμένος Επίσκοπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο σημειώνοντας: “Ευχαριστώ τον Μακαριώτατο για τα δεκαπέντε συναπτά έτη που είμαι κοντά του” και επεσήμανε ότι “για πολλά χρόνια ο Μακαριώτατος με τιμά με την εμπιστοσύνη του“.

Στην αντιφώνησή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης σημείωσε μεταξύ άλλων τη σημαντική προσφορά του Εψηφισμένου κ. Νικοδήμου και τη θυσιαστική του διακονία και σημείωσε: “Στο πρόσωπό σου διακρίναμε αυτή την αγάπη προς τον αναγκεμένο συνάνθρωπό μας“.

Ακολούθησε η χειροτονία όπου κλήρος και λαός αναφώνησαν το “Άξιος”!

«𝝖𝝣𝝞𝝤𝝨! Νέος επίσκοπος Επιδαύρου ο Αιτωλοακαρνάνας αδερφός μας, Νικόδημος Φαρμάκης. Εύχομαι υγεία και μακροημέρευση στο θεόπνευστο έργο του», αναφέρει σε ανάρτησή του με κοινή τους φωτογραφία ο υφυπουργός Ερηασίας Κώστας Καραγκούνης.