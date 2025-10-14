Η Χαμάς τον ανάγκασε να σκάψει τον τάφο του και σήμερα είναι ελεύθερος!

O όμηρος που... έσκαβε τον τάφο του ήταν ένας από τους 20 Ισραηλινούς που απελευθέρωσε η Χαμάς.
Ο Ισραηλινός όμηρος Evyatar David, που συγκλόνισε τον κόσμο, τον περασμένο Αύγουστο, όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο μέσα σε τούνελ της Χαμάς, ήταν ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες και επέστρεψαν στο Ισραήλ.

Οι εικόνες από εκείνο το βίντεο είχαν συγκλονίσει τον κόσμο: ο 24χρονος David, εξαντλημένος και αποστεωμένος, σύμβολο της βαρβαρότητας της αιχμαλωσίας, προσπαθούσε να επιβιώσει κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

 

 

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», έλεγε ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα που πρέπει να την είχε καταναλώσει σε δύο ημέρες. Το βίντεο, που είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Χθες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, ο Evyatar David απελευθερώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αμέσως στο Ισραήλ, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και συναντήθηκε με την οικογένειά του, η οποία είχε δώσει έναν μακρύ αγώνα για την επιστροφή του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που συνάντησε ακόμη έναν όμηρο, τον Guy Gilboa-Dalal.

