Η Χαμάς σχεδίαζε μια «11η Σεπτεμβρίου» στο Τελ Αβίβ - Στόχος τρεις ουρανοξύστες

Σύμφωνα με έγγραφο 36 σελίδων που επικαλούνται οι New York Times, η Washington Post και η Daily Mail, η τρομοκρατική οργάνωση ετοίμαζε χτύπημα του Ισραήλ από ξηρά, θάλασσα και αέρα, και βομβαρδισμό τριών από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ, σε μια επίθεση που θα έμοιαζε με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στόχος ήταν να «δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον εχθρό, παρόμοια με την κρίση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη».

Το σχέδιο, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της Mail on Sunday, περιγράφει λεπτομερώς πώς η Χαμάς σκόπευε να κινητοποιήσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό για να επιτεθεί στο Ισραήλ και να φέρει «τη νίκη, χτυπώντας το φόβο στις καρδιές των εχθρών μας».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι πιθανότατα γράφτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ένα χρόνο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία άφησε πίσω της σχεδόν 1.200 θύματα. Είπαν ότι πιστεύουν ότι πρόκειται για γνήσιο έγγραφο της Χαμάς.

Το αρχείο ανακαλύφθηκε από τον ισραηλινό στρατό στον σκληρό δίσκο υπολογιστή ενός ηγέτη της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιδρομής στη βάση Bader κοντά στην πόλη της Γάζας τον περασμένο Νοέμβριο - ένα μήνα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το αραβικό έγγραφο αποκαλεί τα μέλη της Χαμάς «ηγέτες του [μουσουλμανικού] έθνους και υψωτές της σημαίας του Ισλάμ», και τους καλεί να «απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ» και

Exclusive: Dozens of pages found by Israeli troops in Gaza detail a potential Hamas plan far bigger than the Oct. 7, 2023, attack, and show how militant leaders wanted Iranian funds and training. https://t.co/2JzN0TAzow

— The Washington Post (@washingtonpost) October 12, 2024