Η «ατυχία» του Θέρμου με την ΕΤΑΔ, που όλα αυτά τα χρόνια αρνείται να παραχωρήσει το κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου παρά τις προσπάθειες αξιοποίησής του.

15 κτίρια Ειρηνοδικείων σε διάφορες περιοχές της χώρας παραχώρησε στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού το Υπουργείο Δικαιοσύνης στους κατά τόπους δήμους. Μάλιστα δύο εξ αυτών παραχωρήθηκαν σε Αστυνομικές Διευθύνσεις για τη στέγαση αστυνομικών υπηρεσιών. Πρόκειται για κτίρια που παρέμειναν ανενεργά, από τη στιγμή που υλοποιήθηκε ο νέος δικαστικός χάρτης και πέρυσι καταργήθηκαν συνολικά όσα ειρηνοδικεία είχαν απομείνει στη χώρα. Τα κτίρια αυτά υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Ταμείου Χρηματοδότησης των Δικαστικών Κτιρίων και η αλήθεια είναι πως τελικά το ΤΑΧΔΙΚΑ δεν άργησε να πάρει τις αποφάσεις για τη μελλοντική αξιοποίηση αυτών των χώρων.

Εν αντιθέσει βέβαια με όσα πράττει η Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων του Δημοσίου, η γνωστή μας ΕΤΑΔ, η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως «φυλακή» για την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κτίριο που στέγαζε το Ειρηνοδικείο του Θέρμου. Η «ατυχία» του Θέρμου ήταν ότι το Ειρηνοδικείο καταργήθηκε πριν από περίπου 13 χρόνια μαζί με μερικά άλλα σε όλη τη χώρα και τότε εν μέσω μνημονίων η απόφαση που πάρθηκε ήταν αρκετά από τα κτίρια αυτά να περάσουν στη δικαιοδοσία της ΕΤΑΔ

και ουσιαστικά του Υπερταμείου, αφού η ΕΤΑΔ είναι θυγατρική του Υπερταμείου.

Αντιθέτως τα Ειρηνοδικεία που καταργήθηκαν πέρυσι με την αλλαγή στο δικαστικό χάρτη δεν πήγαν στην ΕΤΑΔ, άλλα παρέμειναν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα ήδη πλέον να έχει ξεκινήσει η επόμενη φάση της αξιοποίησης τους. Στο Θέρμο. δυστυχώς η ΕΤΑΔ, όλα αυτά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει μέχρι σήμερα, έχει αρνηθεί να παραχωρήσει το κτίριο στο δήμο ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα, με αποτέλεσμα το κτίριο να παραμένει ανενεργό. Η ΕΤΑΔ δεν έχει ακριβώς αρνηθεί να παραχωρήσει το κτίριο στο δήμο Θέρμου, αλλά έχει προβάλλει δυσανάλογες οικονομικές απαιτήσεις ωσάν θα εκμίσθωνε κάποιον ουρανοξύστη… Υπενθυμίζουμε ότι παρόμοια προσκόμματα με υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις έχει φέρει η ΕΤΑΔ και στο δήμο Αγρινίου που έχει ζητήσει

την παραχώρηση έκτασης 240 στρεμμάτων στο Αγγελόκαστρο για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου.

Εν κατακλείδι, ενώ φαίνεται το στενό δημόσιο να αντιλαμβάνεται την ανάγκη αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και να προχωρά πια σχετικά γρήγορα στην παραχώρηση κτιρίων, που τελικά η κυβέρνηση έχει αποφασίζει ότι δεν τα χρειάζεται, η ΕΤΑΔ, αν και στο όνομά της έχει την αξιοποίηση, στην πράξη λειτουργεί για την απομείωση της αξίας των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της.

Ο δήμαρχος Θέρμου πάντως έχει επανέλθει με νέα πρόταση να παραχωρηθεί το κτίριο του πρώην ειρηνοδικείου στα ΕΛΤΑ, προκειμένου να διατηρηθεί το υποκατάστημα των ταχυδρομείων στην περιοχή. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι όντας η ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου στο οποίο έχουν περάσει και τα ΕΛΤΑ, κατά κάποιον τρόπο αυτό που της ζητείται είναι να παραχωρήσει το κτίριο στον… εαυτό της. Για να δούμε θα το πράξει;;;

Εφημερίδα «Συνείδηση»