Η 'Αρτα θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα μέσω της ΕΤ3 - Γυρίσματα σε Ροδαυγή και Πιστιανά

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων πραγματοποιούνται από 27 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025 τα γυρίσματα της δημοφιλούς εκπομπής της ΕΤ3 «Κυριακή στο χωριό ξανά», στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για την τουριστική προβολή και την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα γραφικά χωριά Ροδαυγή και Πιστιανά.

Tη διοργάνωση και φιλοξενία της εκπομπής αναλαμβάνει ο Δήμος Αρταίων, ύστερα και από την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025 και μετά από την εισήγηση της Αντιδημάρχου Τουρισμού και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μαίρης Λυγούρα.

Η εκπομπή, με πανελλαδική τηλεοπτική απήχηση, θα αναδείξει την μοναδική φυσική ομορφιά και τον πολιτιστικό πλούτο του ορεινού όγκου του Δήμου Αρταίων.

Στα γυρίσματα θα περιλαμβάνονται:

Εντυπωσιακά πλάνα από τοπία και μνημεία,

Συνεντεύξεις με κατοίκους,

Παρουσίαση τοπικών παραδόσεων και εθίμων,

Γαστρονομικές εμπειρίες με γεύσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορία του τόπου.

Μουσική χορός και παραδεισιακό καγκελάρι

Όπως σημείωσε η κ. Λυγούρα: «Η τουριστική προβολή στοχεύει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας της Άρτας ως τουριστικού προορισμού, ελκυστικού για κάθε επισκέπτη. Ο Δήμος Αρταίων επιδιώκει με στοχευμένες δράσεις να δώσει ώθηση τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στη διατήρηση και προβολή της παράδοσής μας. Μέσα από τον φακό της ΕΤ3, θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα, την Άρτα μας, την ομορφιά της, τη φιλοξενία και τον αυθεντικό χαρακτήρα των χωριών μας».