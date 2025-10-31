Η Αqua Resistance «μάλωσε» το Δήμο Αγρινίου

Σε μία ενδιαφέρουσα αποκάλυψη με ιδιαίτερη σημειολογία προχώρησε ο γενικός γραμματέας του δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιόλης μιλώντας για το θέμα του έργου της αντλησιοταμίευσης

Όπως ανέφερε πριν από λίγο καιρό στο δήμο Αγρινίου είχε έρθει ένα έγγραφο από τη μελετητική εταιρεία του έργου, η οποία ούτε λίγο – ούτε πολύ μάλωνε το δήμο Αγρινίου, γιατί κατά τη γνώμη της «σαν δημοτικό συμβούλιο δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν αυτά που λέει και αφοριστικά παίρνουμε θέση κατά του έργου».

Όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό λέγεται θράσος… Ένα θράσος που σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν προχωρά σε αναθεώρηση του χωροταξικού των ΑΠΕ, που ανάγεται στο 2008 και επίσης από το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, χωρίς να υπάρχει δίκτυο που να μπορεί να σηκώσει τέτοιο βάρος έχει δώσει άδειες παραγωγού σε εκατοντάδες έργα με ισχύ αρκετές δεκάδες GW, που βεβαίως δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά φτάνουν για να καλύψουν πέντε – έξι Ελλάδες… Και έτσι φτάνουμε στο σημείο και ακριβό ρεύμα να έχουμε ακόμη και να ακούμε κάθε τρεις και λίγο για περικοπές στους παραγωγούς ενέργειας, για ρεύμα δηλαδή που «πετιέται»…

