Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης στον Μύτικα ξεκίνησε!

Ο Μύτικας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο αναμενόμενες διοργανώσεις της ελεύθερης κατάδυσης, με κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα φιλοξενήσει περισσότερους από 100 αθλητές από 28 χώρες και θα διεξαχθεί μεταξύ 5 και 18 Σεπτεμβρίου.

Στο προσκήνιο βρίσκονται:

Κατερίνα Σαντούρσκα

Ουκρανή πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης με 6 παγκόσμια πρωταθλήματα και 7 παγκόσμια ρεκόρ. Πρόσφατες επιτυχίες: στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Καλαμάτα (2024), κατάκτησε χρυσά σε CNF (80 μ) και FIM (95 μ).

Αλέσια Ζεκίνι

Ιταλίδα δύτρια γνωστή ως η "Queen of the Abyss", κάτοχος ρεκόρ σε κατηγορίες FIM και CWT, όπως −100 μ (FIM) και −123 μ (CWT).

Αντρέι Ματβένκο

Ρώσος δύτης με παγκόσμιο ρεκόρ 134 μ σε CWT (2023) – μια επίδοση που τον καθιστά από τους πιο δυναμικούς στον χώρο.

Nataliia Zharkova (Ζάρκοβα)

Ουκρανή πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης, κάτοχος 5 παγκόσμιων πρωταθλημάτων και 5 ρεκόρ στις κατηγορίες CWTBF (Constant Weight Bifins) και CNF. Πρωτοπόρος στον χώρο: πρώτη Ουκρανή — και δεύτερη γυναίκα παγκοσμίως — που διέσχισε τον κατακόρυφο υπό-τοξο της Blue Hole (Dahab), σε μια εμβληματική κατάδυση 56 μ κάτω από ένα αρχιτεκτονικό σχηματισμό — μία επίδοση απίστευτης τεχνικής και ψυχικής δύναμης .

Alexey Molchanov (Μόλτστανωφ)

Ρώσος πρωταθλητής πολλαπλών παγκόσμιων τίτλων (AIDA & CMAS), κάτοχος δεκάδων παγκόσμιων ρεκόρ βάθους. Το 2023 έφτασε σε βάθος 136 μ (CWT) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της CMAS και επιβεβαίωσε το ρεκόρ στο πρωτάθλημα AIDA. Επιπλέον, έχει σπάσει ρεκόρ σε δυναμικές αποστάσεις (DYN), στατική άπνοια, και κατάδυση σε πάγο — και κατέχει ακόμα Guinness ρεκόρ για την κατάδυση 181 μ κάτω από πάγο.