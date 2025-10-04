Η ανοικτή «πληγή» των τροχαίων δίπλα στο δημογραφικό

Δίπλα στη δημογραφική συρρίκνωση της χώρας (και φυσικά της περιοχής) θα πρέπει να προσθέσουμε και την μεγάλη «πληγή» που είναι τα τροχαία ατυχήματα. Τα θανατηφόρα ατυχήματα που συνήθως νέοι άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας χάνουν τη ζωή τους. Δυστυχώς ούτε εδώ υπάρχουν σημάδια που να δείχνουν την απαιτούμενη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Για παράδειγμα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τον περασμένο Ιούλιο στην Αιτωλοακαρνανία τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ενώ το Ιούλιο του 2023 δεν είχε καταγραφεί ούτε ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Βεβαία οι καταγραφές από μήνα σε μήνα μπορεί να ποικίλουν και ενίοτε να είναι συγκυριακές. Δηλαδή, επειδή υπήρξε αυτή η καταγραφή ένα μήνα μέσα στη χρονιά, αυτό δεν συμβαίνει ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα αυξάνονται κατά 400% .

Για παράδειγμα, το 2024 στην Αιτωλοακαρνανία οι νεκροί σε τροχαία ήταν δύο λιγότεροι σε σχέση με το 2023. Όμως στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικά ήταν επτά περισσότεροι το 2024. Η τάση λοιπόν ευρύτερα δεν έχει αλλάξει. Και η «πληγή» των τροχαίων ατυχημάτων παραμένει ανοικτή συνολικά για την ελληνική κοινωνία…

Εφημερίδα Συνείδηση