Η Άννα Διαμαντοπούλου και το... κύπελλο του Πυθαγόρα - «Ετσι θα αδειάσει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

Η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, επέλεξε να κάνει μια μάλλον ευφάνταστη σύγκριση, του κυπέλλου του Πυθαγόρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Από την Σάμο, όπου επέλεξε να κάνει διακοπές, η κα Διαμαντοπούλου δείχνει το περίφημο «κύπελλο του Πυθαγόρα» το οποίο αν το γεμίσει κάποιος με νερό μέχρι την οπή που έχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του, αδειάζει μονομιάς.

«Έκανα διακοπές στη Σάμο. Και γυρίζοντας από το Πυθαγόρειο τι θα έπαιρνα μαζί μου; Το κύπελλο του Πυθαγόρα. Τι είναι το κύπελλο του Πυθαγόρα; Είναι ένα κύπελλο που το γεμίζεις με νερό, το υγρό διατηρείται, και όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη γραμμή τότε αδειάζει μονομιάς. Έτσι και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή. Και όπως το κύπελλο, έτσι και η κυβέρνηση, θα αδειάσει, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο», λέει στο βίντεο η κ. Διαμαντοπούλου.

Στην ανάρτησή της γράφει: «Το κύπελλο του Πυθαγόρα λειτουργεί σαν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη! Όπως το κύπελλο έτσι και η Κυβέρνηση θα αδειάσει. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο» έγραψε.

Δείτε το βίντεο:

Το κύπελλο του Πυθαγόρα λειτουργεί σαν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Όπως το κύπελλο έτσι και η Κυβέρνηση θα αδειάσει. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. pic.twitter.com/z34ecHCq2C

— Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) August 29, 2025

iefimerida.gr