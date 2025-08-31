Η ανάρτηση του Περιφερειάρχη για τα 30 χρόνια Ποιμαντορίας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με αφορμή τα 30 χρόνια Ποιμαντορίας του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου έκανε την ακόλουθη ανάρτηση. Μάλιστα, το Σάββατο 30.08.25 στο λιμάνι της Ναυπάκτου έγινε εκδήλωση για τα 30 χρόνια Ποιμαντορίας του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ιερόθεου.

Η ανάρτηση του κ. Φαρμάκη:

"Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να περιγραφούν σε λίγες λέξεις, μία μεγάλη πορεία ζωής, το πολυσήμαντο έργο και η ατελείωτη προσφορά μίας προσωπικότητας που αφοσιώθηκε ολόψυχα στην υπηρεσία του Θεού και του Ανθρώπου.

Η 30ετής Ποιμαντορία του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ.κ. Ιερόθεου, αποτελεί μία θαυμαστή συνέχεια της μεγάλης Εκκλησιαστικής Παράδοσης που έχει η Αιτωλοακαρνανία, έχοντας μετατρέψει την Μητρόπολη Ναυπάκτου σε ένα από τα πιο ισχυρά σύγχρονα πνευματικά προπύργια της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.

Γιατί ακόμα και εκεί που μπορεί να μην έχει φτάσει ο ίδιος ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, έχουν φτάσει τα 120 και πλέον βιβλία του και τα λόγια του μεταφρασμένα σε 27 γλώσσες, ένα μοναδικό συμπύκνωμα αγάπης και σοφίας που τον έχει αναδείξει ως μία από τις πιο σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές της εποχής μας.

Γιατί, μεγάλοι δεν είναι οι τόποι που έχουν μεγάλη έκταση, αλλά οι τόποι που διακονούνται από μεγάλους ανθρώπους. Εις πολλά έτη, Δέσποτα"!