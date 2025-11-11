Η ανακοίνωση του ΚΚΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις πλημμύρες που έπληξαν την Βόνιτσα και το Μεσολόγγι

Ανακοίνωση εξέδωσε η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ για τις τελευταίες πλημμύρες που έπληξαν τους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας και Μεσολογγίου, από την έντονη κακοκαιρία.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΣΕ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ!

Πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμοι και καταστήματα, ζημιές και σε καλλιέργειες, προκάλεσαν οι τελευταίες βροχοπτώσεις σε περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας, με επίκεντρο το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και το Δήμο Μεσολογγίου, ως αποτέλεσμα της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας με ευθύνη κυβερνήσεων, Περιφερειακών και Τοπικών αρχών.

Από τα νερά δρόμοι, σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες πλημμύρισαν στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό φύλακα εργοταξίου από κουβούκλιο που παρασύρθηκε (στην περιοχή Πλατανιάς) ο οποίος κινδύνευσε σοβαρά για τη ζωή του. Από τη βροχή πλημμύρισε και το γυμνάσιο της πόλης που έμεινε χθες κλειστό. Απεγκλωβισμό από το σπίτι του, χρειάστηκε και ηλικιωμένος στην Πάλαιρο, με το νερό να φτάνει σε μεγάλο ύψος. Υπήρξε διακοπή παροχής νερού σε περιοχές στη πόλη της Βόνιτσας, ενώ στο Μοναστηράκι Βόνιτσας, οι κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα, λόγω των συνολικότερων προβλημάτων.

Τον προηγούμενο μήνα σε Μεσολόγγι και Αιτωλικό δύο φορές είχαμε παρόμοια φαινόμενα.

Αυτά τα γεγονότα ανέδειξαν ξανά τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που έχει για τη ζωή και την περιουσία του λαού, η παντελής απουσία προληπτικών μέτρων απέναντι στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών. Ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τώρα με τις πλημμύρες, ξεσκεπάστηκαν ξανά τα ψέματα της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της, Περιφερειακής και Δημοτικών αρχών, ότι έχουν πάρει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Αποδείχτηκε ότι ο λαός έχει απέναντί του ένα σύστημα, ένα κράτος που τον έχει αφήσει απροστάτευτο και σαπίζουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που θα τον προστάτευαν από τις πλημμύρες. Φρεάτια ακαθάριστα, αντλιοστάσια ασυντήρητα κ.α., με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν σπίτια, καταστήματα, να καταστρέφεται το βίος του λαού και να πλημμυρίζει ακόμα και το Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Ο λαός της περιοχής μας, ζει σε επανάληψη τα τραγικά αποτελέσματα ακριβώς αυτών των ελλείψεων, ενός κράτους που δείχνει την αποτελεσματικότητά του όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των μεγαλοκαπιταλιστών και των ομίλων τους, όχι όμως όταν έχουμε εμείς ανάγκες.

Σε αντίθεση με αυτή την πολιτική βρίσκεται ο λαός που προσπαθεί μόνος του να σώσει το σπίτι και το βιός του, που με αυτοθυσία βοηθάει τον γείτονά του και οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δίπλα του

Το ΚΚΕ, έγκαιρα, πριν το καλοκαίρι, απαίτησε με όλων των ειδών τις παρεμβάσεις (ερωτήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, στη βουλή στην Περιφέρεια και στους Δήμους κλπ.) να παρθούν ουσιαστικά προληπτικά μέτρα για όλη την περιοχή, όχι μόνο για τις πυρκαγιές αλλά και για τις πλημμύρες που πλησίαζαν για άλλη μια χρονιά. Διεκδίκησε και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές να παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε οι συνέπειες να μην γίνουν διπλές με τις πλημμύρες του φθινοπώρου…

Όμως, το σύνολο της νομοθεσίας για την Πολιτική Προστασία, που υπακούει στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, δεν αφορά τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την εξυπηρέτηση των οξυνόμενων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, την προστασία της πολεμικής βιομηχανίας και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, για τα οποία η αντιπλημμυρική προστασία αποτελεί κόστος.

Αυτός είναι ο λόγος που τα κονδύλια που πρέπει διατεθούν για την αντιπλημμυρική προστασία των δήμων μας το κράτος τα παρακρατά και ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των αστικών κόμματων, με την ανοχή και στήριξη της Περιφερειακής και των Δημοτικών αρχών, οδηγούνται να διαθέτουν απλόχερα για την ενίσχυση των ομίλων που κατασκευάζουν όπλα και μια σειρά τεχνολογικές εφαρμογές για τους μακελάρηδες των λαών και της Παλαιστίνης, τους εφοπλιστές και μια χούφτα εταιρειών που πλουτίζουν σε βάρος μας, ενώ δεν δίνουν δεκάρα για την προστασία της ζωής και της λαϊκής περιουσίας.

Η Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ καλεί όλο το λαό της περιοχής να απαιτήσει τώρα την κατασκευή των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών έργων και να αποζημιωθούν τώρα κατά 100% οι ζημιές που υπέστησαν οι κάτοικοι των αντίστοιχων περιοχών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Καλούμε όλο το λαό να βγάλει συμπεράσματα, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική που θα διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για να λυθεί αυτή η αντίφαση της εποχής μας, που ενώ υπάρχει η γνώση, τα τεχνικά μέσα, οι εργαζόμενοι, οι τεχνικοί-μηχανικοί, όλα τα υπόλοιπα μέσα κλπ, για να προστατευτούμε αυτό δε συμβαίνει, για να μπορούν να αυξάνουν τα κέρδη τους οι λίγοι!