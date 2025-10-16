Η ανακοίνωση της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου για την τιμητική βράβευση της Ρόζας Φλώρου

Ανακοίνωση εξέδωσε η Βυρωνική Εταιρεία Μεσολογγίου, με αφορμή τη βράβευση της Προέδρου της, Ροδάνθης – Ρόζας Φλώρου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στην οικία του πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα, εκ μέρους του Βασιλιά Κάρολο Γ΄.

Η ανακοίνωση:

Την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025 στις 18:30 ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ. Matthew Lodge απένειμε εκ μέρους του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου το μετάλλιο Member of the Most Excellent Order of the British Empire στην πρόεδρο της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κα Ροδάνθη – Ρόζα Φλώρου.

Η σεμνή αλλά συγκινητική τελετή έλαβε χώρα στην πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα, όπου παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριος Φαρμάκης , ο Αντιπεριφερειάρχης Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κ. Θανάσης Μαυρομάτης, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Ακαδημαϊκός, κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ομ Καθηγητής του ΕΚΠΑ, ο Ακαδημαϊκός Sir Roderick Beaton, Ομ. Καθηγητής του King’s College London, η Ομ. Καθηγήτρια Fran Beaton, του Πανεπιστημίου του Κέντ, ο Προϊστάμενος του British School at Athens, David McClay, η Διευθύντρια Γραμμάτων του ΥΠΠΟ κα Σίσσυ Παπαθανασίου, η Διευθύντρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου κα Μαρία Παπαναστασίου, οι Επιμελήτριες του ΕΙΜ και της ΒΕΜ, Νατάσα Καστρίτη και Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, η Αρχαιολόγος Anne McCabe, στελέχη της Βρετανικής Πρεσβείας, φίλοι, μέλη και συνεργάτες της Βυρωνικής Εταιρείας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και βέβαια η οικογένεια της κας Ροδάνθης Φλώρου.

Κατά την τελετή ο κος Πρέσβης αφού μίλησε με θερμά λόγια για το έργο της κας Φλώρου και τη προσφορά της στην ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών, διάβασε χαιρετισμούς και εισηγήσεις προκατόχων του και διακεκριμένων ακαδημαϊκών του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι υποστήριξαν τη βράβευση και επιδοκίμασαν το έργο της. Μεταξύ άλλων είπε.. «…Ρόζα, μέσα από το έργο σου έχεις καταφέρει να καταγράψεις, να φέρεις την προσοχή και να συγκεντρώσεις υποστήριξη για την κατανόηση του Λόρδου Βύρωνα και όχι μόνο του Λόρδου Βύρωνα, αλλά και του ευρύτερου φιλελληνικού κινήματος. Επιπλέον, το έχεις κάνει για τους νέους, το έχεις κάνει για ειδικούς και εμπειρογνώμονες, καθώς και για το κοινό, και το έχεις κάνει σε μια πραγματικά διεθνή σκηνή. Δεν διστάζω ούτε στιγμή να σε συγχαρώ για την πραγματικά αξιοσημείωτη συμβολή σου.»

Η κα Ροδάνθη –Ρόζα Φλώρου χαρακτήρισε τη στιγμή μια από τις σημαντικότερές της ζωής της και αναφέρθηκε στην αφοσίωσή της στην ανάδειξη και προβολή της πόλης του Μεσολογγίου.

Στην ομιλία της είπε..

« …Ειλικρινά δεν είχα ονειρευτεί ποτέ μου, μα ούτε καν επιδιώξει κατά την διάρκεια της πολιτιστικής πορείας μου, των τριάντα και πλέον χρόνων, ότι θα γινόμουν αποδέκτης αυτής της τεράστιας τιμής. Σε αυτή, όμως, με οδήγησε ένα κρυφό όραμα για τον Μπάιρον και η αγάπη μου για το Μεσολόγγι που ξεκίνησε με πίστη, σταθερά και δυναμικά.. Επιτρέψτε μου να επανέλθω σε αυτή την έκφραση βαθιάς ευγνωμοσύνης για όλα όσα έγιναν η αφορμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να εκφράσω για μια ακόμα φορά το «ευχαριστώ» μου για αυτή την ανεπανάληπτη τιμή, να λαμβάνω, αυτόν τον τίτλο «Member of the Most Excellent Order of the British Empire» που θα με συνοδεύει πάντοτε τούδε και στο εξής.

Ένας τίτλος που θα λειτουργεί κυρίως ως μια υπενθύμιση, ότι το πνεύμα του λόρδου Μπάιρον είναι εδώ μαζί μας, φωτίζει τις Ελληνοβρετανικές πολιτιστικές μας σχέσεις, την παγκόσμια συνεργασία μας με τόσα λαμπρά πανεπιστημιακά ιδρύματα και μας καθοδηγεί κάθε φορά που παλεύουμε να αναστήσουμε την ιστορία με τα αναλλοίωτα και διαφωτιστικά μηνύματά της.

Ένας τίτλος που θα υπενθυμίζει την αξία της αγάπης για τον πολιτισμό. Την αξία της τιμής και της μνήμης. Της μνήμης του κάθε ανθρώπου που μεγαλούργησε, που παρέκαμψε

πάθη, εμπόδια και δυσκολίες. Της μνήμης του ανθρώπου που ακολούθησε το βαθύ νόημα της ζωής, δηλαδή την ύψωση στην πιο τέλεια μορφή του. Αυτής του ‘’θυσιαζόμενου’’ για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία.

Αγαπητοί μου, Δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι ο λόρδος Μπάιρον, αυτή η ανατρεπτική, θυελλώδης και φιλελεύθερη ιστορική προσωπικότητα που ταίριαξε απόλυτα στο πνεύμα της Ιερής Πόλης, αναδεικνύοντάς το ακόμη περισσότερο, δεν θα έχει το δικό της σημείο αναφοράς έναν χώρο αφιερωμένο στον Φιλελληνισμό και στο ρομαντικό αυτόν ποιητή που «ξεψύχησε» στο Μεσολόγγι της μελλοντικής Εξόδου.

Αυτή μου η πεποίθηση ήταν το μόνο και ξεκάθαρο κίνητρό μου για όσα υλοποιήθηκαν ως τώρα στην Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο Μουσείο και το Ερευνητικό Κέντρο της, καθώς και η πίστη μου ότι τα σπουδαία πρόσωπα πρέπει να τιμώνται και με εξίσου σπουδαία και ουσιαστικά έργα. Ευχαριστώ από καρδιάς για την προσφορά σας, την χαρά, και την τιμή που νιώθω με την παρουσία σας, σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής μου».