Η Αλίκη Βουγιουκλάκη στον Πλάτανο Ναυπακτίας μαζί με τον γυναικολόγο της Νίκο Παπανικολάου

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δυσκολεύτηκε να μείνει έγκυος, δυο μήνες όμως μετά την γέννηση επισκέπτεται τον Πλάτανο Ναυπακτίας. Όταν πια τα κατάφερε με την βοήθεια του μαιευτήρα- γυναικολόγου Νικόλαου Παπανικολάου, κινδύνευσε να χάσει το παιδί κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά”.

Ο Παπανικολάου διακόπτει τα γυρίσματα και την μεταφέρει εσπευσμένα στην Αθήνα. Με την βοήθεια του καταφέρνει να φέρει στον κόσμο τον μονάκριβο γιο της Γιάννη. Σαν κάθε θνητή που δυσκολεύεται να γίνει μάνα, κάνει ένα τάμα στον Άγιο Νικόλαο Ναυπακτίας, γενέτειρα του γιατρού-σωτήρα της.

Στις 23 Αυγούστου του 1969, δυο μήνες μετά την γέννηση επισκέπτεται το χωριό Πλάτανος μαζί με τον γιατρό της, για να πραγματοποιήσει το τάμα της. Είναι ένα ολόχρυσο καντήλι που στο τελείωμα του έχει μια πλακέτα. Στην μια πλευρά γράφει 15-8-1969 και στην άλλη »ευλαβής δωρεά Αλίκης Βουγιουκλάκη»

Η επίσκεψη της Αλίκης στο χωριό Πλάτανος συνοδεύτηκε από ολόκληρη φιέστα. Κορίτσια με παραδοσιακές φορεσιές την υποδέχτηκαν προσφέροντας της λουλούδια και η ίδια φωτογραφήθηκε μαζί τους στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Μετά στο χωριό ακολούθησε γλέντι και η υπαίθρια προβολή στην πλατεία, της ταινίας της »η Αλίκη στο ναυτικό».

Στα χρόνια που ακολουθούν ,όλο και πιο λίγα είναι τα τάματα, όλο και πιο λίγα τα θαύματα, ο μύθος όμως της Αλίκης Βουγιουκλάκη συνεχίζεται πάντα ζωντανός!

e-nafpaktia.gr