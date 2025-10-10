Η Ακταία κρούει τον κώδωνα για τον Αμβρακικό - «Όχι στις βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες»

Τον κώδωνα κρούει η Ακταία για τον άμεσο κίνδυνο που απειλεί τον Αμβρακικό Κόλπο, καταγγέλλοντας τη μαζική επέκταση βιομηχανικών ιχθυοκαλλιεργειών που θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα και καλώντας τους πολίτες σε δράση για την προστασία του.

Η ανακοίνωση:

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ο Αμβρακικός Κόλπος βρίσκεται σε ΚΙΝΔΥΝΟ





Ο πολύτιμος Αμβρακικός Κόλπος — προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, υγρότοπος, κρίσιμος βιότοπος για πάνω από 290 είδη πουλιών και σπίτι για το απειλούμενο από εξαφάνιση είδος ρινοδέλφινων — αντιμετωπίζει μια ΜΑΖΙΚΗ επέκταση βιομηχανικών ιχθυοκαλλιεργειών, με στόχο την παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού μεγαλύτερη από αυτήν ολόκληρης της Γαλλίας! Και μάλιστα μέσα σε έναν σχεδόν κλειστό κόλπο όπου δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες!

Στο κοινό έχουν δοθεί μόλις 30 ΗΜΕΡΕΣ για να εξετάσει πάνω από 900 ΣΕΛΙΔΕΣ εκτενούς επιστημονικής τεκμηρίωσης. Αυτό δεν είναι ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, αλλά ένα γραφειοκρατικό τέχνασμα για να φιμωθούν οι αντιδράσεις.



Αυτό παραβιάζει τη Σύμβαση του Aarhus. Οι τοπικές κοινωνίες δικαιούνται ουσιαστικό χρόνο, δια ζώσης ενημέρωση και κείμενα σε απλή γλώσσα για να κατανοήσουν πώς αυτό το σχέδιο θα καταστρέψει ένα από τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα της χώρας μας.



Οι βιομηχανικές ιχθυοκαλλιέργειες σε αυτή την κλίμακα σημαίνουν:



Ρύπανση των υδάτων και χημική μόλυνση



Καταστροφή κρίσιμων οικοτόπων



Μη αναστρέψιμη απώλεια βιοποικιλότητας



Απειλή για τις τοπικές αλιευτικές κοινότητες



Πρέπει να δράσουμε ΤΩΡΑ:



Να υποβάλουμε επίσημες ενστάσεις



Να απαιτήσουμε ουσιαστική περίοδο διαβούλευσης (τουλάχιστον 90–120 ημέρες)



Να το διαδώσουμε ευρέως — η σιωπή ισοδυναμεί με συναίνεση



Να στηρίξουμε τις πληγείσες κοινότητες



Όχι ιχθυοκαλλιέργειες στον Αμβρακικό!

Προθεσμία: 3 Νοεμβρίου 2025