Η ακρίβεια επιμένει στην Αιτωλοακαρνανία: Σε μποϊκοτάζ στο κρέας καλεί τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ

Η ακρίβεια επιμένει στην Αιτωλοακαρνανία, με αυξήσεις πριν τη μείωση και τον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ, Γιώργο Λεχουρίτη, να καλεί τη Δευτέρα σε μποϊκοτάζ στο κρέας, δηλώνοντας «Κοροϊδία το μέτρο για τη μείωση τιμών» στην Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τη μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ ζήτησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μονιμοποιηθεί α το μέτρο κατά της ακρίβειας, που προβλέπει απαγόρευση προσφορών από τα σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Ωστόσο είναι έτσι τα πράγματα; Οι καταναλωτές τι πλήρωναν το προηγούμενο διάστημα και τι πληρώνουν τώρα; Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΙΝΚΑ και της Ένωσης Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας Γιώργο Λεχουρίτη η μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς είναι αφήγημα κοροϊδίας και εξαπάτησης των καταναλωτών!

Συγκεκριμένα μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ο κ. Λεχουρίτης τόνισε:

«μετά τις εξαγγελίες του κ. Θεοδωρικάκου ότι θα πέσουν οι τιμές σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ως ΙΝΚΑ και ως Ένωση Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας λέμε ότι αυτό είναι αφήγημα κοροϊδίας και εξαπάτησης των καταναλωτών. Γιατί όμως το λέμε αυτό; Το υποστηρίζουμε διότι η εξάδα αναψυκτικού πριν ένα μήνα κόστιζε 3,60, δηλαδή 60 λεπτά το ένα μπουκαλάκι. Το ίδιο αναψυκτικό σήμερα (13.09.25) κοστίζει 4,32, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα πήρε αύξηση της τάξεως του 20%.

Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες κατηγορίες προϊόντων, για παράδειγμα σε φρούτα και σε λαχανικά. Συγκεκριμένα 4,36 έχουνε τα νεκταρίνια, οι γερμάδες, τα ροδάκινα.

Με τη λογική ότι θα πέσουν οι τιμές σε 1.000 κωδικούς κατά 5% όταν έχουν πάρει αύξηση της τάξεως του 20%, ουσιαστικά μας εξαπατούν λέγοντάς μας ότι λαμβάνουν μέτρα κατά της ακρίβειας. Αυτά δεν είναι μέτρα κατά της ακρίβειας, είναι μέτρα ότι δήθεν χτυπάνε την ακρίβεια.

Ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει με το ζήτημα αυτό είναι με την κουβερτούρα. Τον Ιανουάριο του 2025 είχε 1,50 ευρώ, τον Ιούνιο 1,90, τον Ιούλιο 2,50 ευρώ και το Σεπτέμβριο 3,70. Η μεγάλη κουβερτούρα της ίδιας εταιρείας είχε 2,90 του Ιανουάριο, 3,60 τον Ιούλιο και 5,70 τον Σεπτέμβριο.

Αυτό αναδεικνύει και φανερώνει ότι δεν υπάρχει φρένο στην ακρίβεια, την αισχροκέρδεια, τη κερδοσκοπία και πως η κυβέρνηση μένει απαθέστατη, γιατί δεν θέλει να χαλάσει τα οικονομικά δεδομένα κάποιων εταιρειών.

Εμείς ως ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία καταναλωτών Ελλάδα ζητούμε από την κυβέρνηση να αναγράφονται τρεις τιμές στο ταμπελάκι του εκάστοτε προϊόντος, γιατί ο κ. Θεοδωρικάκος μας είπε ότι θα αναγράφεται η τιμή χονδρικής και η τιμή λιανικής. Εμείς θέλουμε στο ταμπελάκι να αναγράφεται η τιμή του παραγωγού, η τιμή της χονδρικής και η τιμή της λιανικής, ώστε να δούμε που τελικά χάνεται το παιχνίδι ως προς την αύξηση των τιμών των προϊόντων.

Όταν ένα προϊόν φεύγει με 50 λεπτά από το χωράφι όπως είναι το ρύζι για παράδειγμα και φτάνει να το αγοράζει ο καταναλωτής 5,50 ευρώ το κιλό, αυτό δείχνει αύξηση της τάξεως του 1100%. Είναι δυνατόν τόση αύξηση από τον παραγωγό στον καταναλωτή; Αύξηση 1100%; Το ίδιο συμβαίνει και με πάρα πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα, είτε μιλάμε για ντομάτες, είτε για αγγουράκια, είτε για κρεμμύδια. Πέρυσι το κρεμμύδι κόστιζε το κιλό 80 λεπτά και τώρα έχει 1,50 ευρώ το κιλό. Το ένα κεφαλάκι σκόρδο έφτασε να πωλείται στα 80 λεπτά. Με αυτές στις τιμές μπορεί να επιβιώσει μια οικογένεια;

Πιστεύουμε πως όλα αυτά είναι λόγια του αέρα και λόγια χωρίς αντίκρισμα. Αν έχουν πάρει αύξηση της τάξεως του 30% και μειωθεί κατά 5% πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι; Εμείς, ως ΙΝΚΑ πέραν αυτού από τη Δευτέρα 15.09.25 καλούμε τους καταναλωτές να μην αγοράζουν από τα σούπερ μάρκετ μοσχαρίσιο κρέας, αρνί και κατσικάκι. Δεν θέλουμε να χτυπήσουμε την κτηνοτροφία, αλλά θέλουμε να αναδείξουμε στα μάτια όλων την ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν θέλουμε την ευθύνη του υπουργείου να την μετακυλύουν στους καταναλωτές, ούτε στους κτηνοτρόφους.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δυστυχώς δεν φρόντισε να προλάβει τα κακώς κείμενα των ασθενειών της πανώλης και της ευλογιάς και άφησε έρμαιο τους κτηνοτρόφους, αλλά οι τιμές 19,90 το αρνάκι και το κατσικάκι (τιμές Βαρβακείου αγοράς) δεν μπορεί να τις αγγίξει κανένας καταναλωτής.

Αν κάποιοι θέλουν να αλλάξουμε καταναλωτική συμπεριφορά και να μην τρώμε κρέας ή να τρώμε κρέας μια φορά το μήνα ή να παίρνουμε φρούτα μια φορά στις 15 ημέρες ευχαριστούμε, αλλά δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου μαζί τους για να μας κοροϊδεύουν κάθε φορά, όπως εξάλλου κάνουν εδώ και χρόνια».

Σε δύο βδομάδες οι προτάσεις σουπερμάρκετ και βιομηχάνων για μείωση τιμών

Ερωτηθείς για την παρέμβαση ώστε να μειωθούν οι τιμές σε βασικούς κωδικούς προϊόντων όπως είχε συμβεί και πέρυσι, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στα Παραπολιτικά FM απάντησε πως «έγιναν συναντήσεις τόσο με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ όσο και με τη Βιομηχανία Τροφίμων και τους ζήτησα να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα, διότι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών. Αναμένω τις προτάσεις τους εντός δύο εβδομάδων». Επίσης, υπογράμμισε πως συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Για την αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας, είπε πως οφείλεται στο ότι η Ελλάδα παράγει μόλις το 25% του κρέατος που καταναλώνουν οι πολίτες, την στιγμή που πέφτει πανευρωπαϊκά η κτηνοτροφική παραγωγή. «Αν θέλουμε να ελέγχουμε τις τιμές, πρέπει να παράγουμε περισσότερο, γι’ αυτό και πρέπει να αναγεννηθεί ο πρωτογενής τομέας», τόνισε και πρόσθεσε πως τους καλοκαιρινούς μήνες – που εκτοξεύονται οι τουριστικές ροές – οι τιμές αυξάνονται σε αρκετά προϊόντα, διότι αυξάνεται η ζήτηση.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συνέχισε, λέγοντας πως «όταν ήρθα σε αυτό το Υπουργείο, επισήμανα ότι το πιο σοβαρό ζήτημα απ’ όλα είναι η αλλαγή – με συντεταγμένο τρόπο – του παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Με κεντρική ιδέα την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα, την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε να παράγουμε και να εξάγουμε ανταγωνιστικά προϊόντα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται μόνο από τον τουρισμό και το Real Estate».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»