«Η Ακαρνανία στην Παλιγγενεσία»: Το αδιαχώρητο στην παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Μήτση

Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα, σε συνεργασία με τον Δήμο Παλλήνης, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 την παρουσίαση του βιβλίου του ιστορικού ερευνητή Νικολάου Θεοδ. Μήτση με τίτλο «Η Ακαρνανία στην Παλιγγενεσία».

Σε σχετική ανακοίνωση:

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα και συγκέντρωσε πλήθος μελών και φίλων του Συλλόγου, εκπροσώπων φορέων και πολιτών, που αγκάλιασαν θερμά αυτή τη σημαντική ιστορική πρωτοβουλία.

Το βιβλίο παρουσιάζει, μέσα από πρωτογενείς αρχειακές πηγές των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), άγνωστες πτυχές της απελευθέρωσης της Ακαρνανίας και τον καθοριστικό ρόλο κορυφαίων αγωνιστών, όπως των Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Νικηταρά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ρίχαρντ Τσωρτς και Γεωργίου Βαρνακιώτη.

Μέσα από πολυετή και συστηματική έρευνα, ο συγγραφέας φωτίζει γεγονότα, στρατόπεδα, μάχες και ιστορικές φυσιογνωμίες που σημάδεψαν την πορεία της Δυτικής Ελλάδας προς την Ελευθερία. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαιώνει την ανάγκη διατήρησης, μελέτης και διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν η κα Ρένια Ζαρκαδούλα, Δικηγόρος, η οποία αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους έκανε μια μικρή αναφορά στον συγγραφέα και το έργο του.

Κατόπιν απηύθυναν χαιρετισμούς: ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης, ο οποίος συνεχάρη τον Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα για την πρωτοβουλία τους αυτή και τον συγγραφέα για τις σημαντικές έρευνες και συγγραφικές του προσπάθειες. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Βασίλης Κωστής, ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του, τους παρευρισκόμενους, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αναφέρθηκε με συντομία στις δραστηριότητες – δράσεις, του Συλλόγου επιστέγασμα των οποίων είναι και η εκδήλωση αυτή.

Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου από τους:

Δημήτρη Μαργιόλη, δικηγόρο, συγγραφέα, εθνολόγο, ο οποίος αναφέρθηκε στην διαδρομή του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

Σπυριδούλα Κοταντάκη – Φάκα, Φιλόλογο, MSc Θεολογίας, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά στον Γεώργιο Καραϊσκάκη και την συνεισφορά του στον αγώνα.

Θανάσης Χατζαράς, ερευνητής π. πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο οποίος αναφέρθηκε στον Ρίχαρντ Τσώρτς και τον Γεώργιο Βαρνακιώτη.

Δημήτρη Στεργίου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξηρομεριτών, ο οποίος αναφέρθηκε στον συγγραφέα και στις κοπιώδεις προσπάθειές του στη συγγραφή των βιβλίων και την διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Ακολούθησε ο συγγραφέας όπου στην αποφώνησή του είπε:

….Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ όλους μαζί, αλλά κι έναν έναν ξεχωριστά για την παρουσία σας στην εκδήλωση του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα όπου και παρουσιάζεται το βιβλίο μου με τίτλο «Η Ακαρνανία στην Παλιγγενεσία 1821 -1829».

Μετά τους χαιρετισμούς και ενδιάμεσα των παρουσιάσεων, ακούστηκαντραγούδια του τόπου μας από τον Παναγιώτη Παππά και την ορχήστρα του, τα οποία πρόσθεσαν μια ιδιαίτερα ζεστή και παραδοσιακή νότα, ομορφαίνοντας ακόμη περισσότερο την εκδήλωση.

Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Γέρακα ευχαριστεί όλους τους επώνυμους και ανώνυμους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, τον συγγραφέα κ. Νικόλαο Θεοδ. Μήτση για τη βαθιά του συμβολή στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της Ακαρνανίας, τον Δήμο Παλλήνης για τη σταθερή στήριξη και άψογη συνεργασία, τους παρουσιαστές αυτής κ. κ. Ρένια Ζαρκαδούλα, Δικηγόρο, τον Δημήτρη Στεργίου, Πρόεδρο της ΟΠΣΥΞ, τον Δημήτρη Μαργιόλη, δικηγόρο, συγγραφέα, εθνολόγο, την Σπυριδούλα Κοταντάκη – Φάκα, Φιλόλογος, MSc Θεολογίας, τον Θανάση Χατζαρά, ερευνητής π. πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, τις εκδόσεις «ΗΡΟΔΟΤΟΣ, για το καλαίσθητο βιβλίο, τον τραγουσδιστή Παναγιωτη Παππά και την ορχήστρα του..

Ευχαριστούμε επίσης τα ΜΜΕ για την προβολή και κάλυψη της εκδήλωσης.

Χαιρετισμούς μας έστειλαν ο Βουλευτής του Νομού Αιτωλ/νίας Θανάσης Παπαθανάσης και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Χρήστος Αηδόνης, Δήμαρχος Παλλήνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής, Αθανάσιος Ζούτσος, τέως Δήμαρχος Παλλήνης, Βίκυ Κακαμπούκη, Αντιδήμαρχος, Δημήτρης Καρκούλιας, Αντιδήμαρχος, Κωνσταντίνος Σμέρος, Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Παλλήνης, Γεώργιος Μουρτζιάπης, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, Βάσια Αναστασίου, Πολιτευτής ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Αττικής, Δημητρακοπούλου–Σούνια Μαρία, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, Βούλγαρης Βασίλης, Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Χολής, Πρόεδρος ΠΑΝ.ΣΥ., Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν., Γεωργία Διακολούκα, Πρόεδρος Συλλόγου «ΠΗΓΗ», Αθανάσιος Γουδούσακης, Πρόεδρος Συλλόγου Θρακιωτών & Φίλων Θράκης Βορειοανατολικής Αττικής Παιανίας, Αθανασοπούλου Χαρά, Πρόεδρος της Ένωσης Αρκάδων Αγίου Δημητρίου, Κουρέτσης Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Ηλιουπόλεως «Η Αγία Ελεούσα», Μακρής Θεόδωρος, Πρόεδρος Συλλόγου Κυδωνίας Ναυπακτίας, Γιάννης Γερογιάννης Εκπαιδευτικός Συγγραφέας

Με τέτοιες δράσεις, ο Σύλλογός μας συνεχίζει σταθερά την αποστολή του:

να προβάλλει την ιστορία, την παράδοση και τις αξίες της Αιτωλοακαρνανίας, κρατώντας ζωντανή την ταυτότητα του τόπου μας.Τέλος ευχαριστούμε και πάλι όλους όσους μα τίμησαν με την παρουσία τους και έκανα την εκδήλωσή μας πετυχημένη.

