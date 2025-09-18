Η ακαδημία ΑΚΑΡΝΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο Ολυμπιακό Στάδιο για την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας με την Εθνική Βραζιλίας

Ζήσαμε τη μαγεία του τένις από κοντά! Οι αθλητές της Ακαδημίας ‘’ΑΚΑΡΝΑΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ’’, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Εθνικής μας Ομάδας με τη Εθνική Βραζιλίας, στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Πέρα από τον συναρπαστικό αγώνα του δικού μας Στέφανου Τσιτσιπά, είχαμε την τιμή να δούμε από κοντά τους κορυφαίους Νόβακ Τζόκοβιτς & Μαρία Σάκκαρη ! Ήταν μια εμπειρία που μας γέμισε έμπνευση και πάθος για το άθλημα.

Στην Ακαδημία ΑΚΑΡΝΑΝ, δεν μένουμε μόνο στην προπόνηση. Επενδύουμε σε εμπειρίες που εμπνέουν τους αθλητές μας και τους δίνουν κίνητρο να εξελιχθούν. Αν αγαπάτε το τένις & θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε για τα προγράμματα μας. Τηλ. 6977573989