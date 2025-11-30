Χαμηλά παραμένει η Ελλάδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το ποσοστό των καταναλωτών που προβαίνουν σε Online αγορές μέσω διαδικτύου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat για το 2024 και μάλιστα η Αιτωλοακαρνανία είναι από τις τελευταίες περιοχή της Ελλάδας όπου οι καταναλωτές αγοράζουν online.

Οι μισές περιοχές βρίσκονται στην πέμπτη και προτελευταία ζώνη με ποσοστό αγορών 40-50% και οι άλλες μισές στην τέταρτη ζώνη με 50-60%.

Ειδικότερα οι ελληνικές περιφέρειες με το υψηλότερο ποσοστό στις online αγορές είναι αυτές της Κρήτης και των νησιών Αιγαίου με 68,3%, ενώ έπεται η Βόρεια Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος) με 57,3%, η Αττική με 56,3% και τελευταία η Κεντρική Ελλάδα (συμεπριλαμβάνονται Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία και νησιά Ιονίου) με μόλις 40,8%.

