Η Airbus καθηλώνει 6.000 αεροσκάφη – Πρόβλημα λογισμικού στα Airbus A320 – Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Η Airbus καθηλώνει 6.000 αεροσκάφη και ενημερώνει πως η έντονη ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης κάνοντας αγώνα δρόμου για την αναβάθμιση του λογισμικού

Η Airbus ανακοίνωσε ότι έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση δεδομένων που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης στα αεροσκάφη της οικογένειας A320, συμπεριλαμβανομένων των A319, A320 και A321. Το πρόβλημα επηρεάζει περίπου 6.000 αεροσκάφη μονού διαδρόμου, τα πλέον δημοφιλή επιβατικά αεροπλάνα παγκοσμίως. «Η ανάλυση πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης», ανέφερε η εταιρεία.

Τι ισχύει για την Aegean και τη SKY Express

Οι δύο εγχώριες αεροπορικές, AEGEAN και SKY express, οι οποίες έχουν σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο για ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών δηλώνουν ότι δεν υφίσταται ζήτημα. Aπό την πλευρά της, η AEGEAN δηλώνει ότι ότι έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του λογισμικού στα αεροσκάφη, όπως προβλεπόταν και δεν υπάρχει ζήτημα, ούτε πρόβλημα στις πτήσεις.

Από την πλευρά της, η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό «ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

Το περιστατικό που αποκάλυψε το πρόβλημα

Στις 30 Οκτωβρίου, η πτήση 1230 της JetBlue, ένα Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κανκούν–Νιούαρκ, έχασε ξαφνικά ύψος, με αποτέλεσμα οι πιλότοι να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα. Περίπου 15 επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η Airbus ξεκίνησε άμεσα έρευνα και ενημέρωσε τις εταιρείες μέσω «Alert Operators Transmission» ότι απαιτείται άμεση τεχνική παρέμβαση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί «την πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα».

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), οι αερομεταφορείς οφείλουν να προχωρήσουν στην ενημέρωση του λογισμικού πριν τα αεροσκάφη συνεχίσουν κανονικά τις πτήσεις τους, ενώ δόθηκε προσωρινή άδεια επιχειρήσεων έως τις 12:59 τοπική ώρα της 30ής Νοεμβρίου ώστε να περιοριστούν οι αναταράξεις στο πρόγραμμα πτήσεων.

Επιπτώσεις σε αεροπορικές εταιρείες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία

Στις ΗΠΑ, μεγάλες εταιρείες όπως η American Airlines, η Delta Air Lines, η JetBlue και η United Airlines επηρεάζονται άμεσα, καθώς συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους χειριστές αεροσκαφών της σειράς A320 παγκοσμίως.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι περίπου 340 από τα αεροσκάφη της χρειάζονται ενημέρωση λογισμικού και ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Delta εκτίμησε ότι λιγότερα από 50 A321neo θα επηρεαστούν, ενώ η United ανέφερε ότι έξι αεροσκάφη του στόλου της χρειάζονται παρέμβαση, γεγονός που θα προκαλέσει «μικρές αναταράξεις» στο πρόγραμμα.

Η JetBlue, της οποίας ο στόλος αποτελείται κυρίως από A320 και A321, έχει ήδη ξεκινήσει τις ενημερώσεις, επισημαίνοντας ότι θα ενημερώνει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές στις πτήσεις. Παράλληλα, οι εργασίες συντήρησης συμπίπτουν με την περίοδο των Ευχαριστιών — μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιών στις ΗΠΑ τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

Η Air India αναφέρει ότι η οδηγία από την Airbus θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγαλύτερη διάρκεια και καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες δραστηριότητές μας».

Η Wizz Air προειδοποίησε τους επιβάτες που πετούν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης.

Η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την πώληση εισιτηρίων για 10 ημέρες λόγω του προβλήματος.

Η British Airways δήλωσε ότι μόνο τρία από τα αεροσκάφη της επηρεάστηκαν και δεν αναμένεται να διαταραχθούν οι δραστηριότητές της.

Η All Nippon Airways (ANA) στην Ιαπωνία ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο λόγω της υποχρεωτικής καθηλώσεως αεροσκαφών. Η εταιρεία, μαζί με τις θυγατρικές της όπως η Peach Aviation, είναι ο μεγαλύτερος χειριστής Airbus μονού διαδρόμου στη χώρα.

Στη Νέα Ζηλανδία, η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι θα επιχειρεί δρομολόγια με A320 «όπου είναι δυνατόν» πριν ξεκινήσει την ενημέρωση λογισμικού, διαβεβαιώνοντας ότι ο στόλος παραμένει ασφαλής και ότι οι παρεμβάσεις είναι προληπτικές.

Στην Ευρώπη, η EasyJet ανακοίνωσε ότι έχει «ήδη ολοκληρώσει» την ενημέρωση λογισμικού σε σημαντικό μέρος του στόλου της και ότι αναμένεται να επιχειρεί κανονικά, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ανανεώσεις στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση της Airbus

Η Airbus στην ανακοίνωσή της για το πρόβλημα που έχει προκύψει με το λογισμικό αναφέρει: «Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε υπηρεσία και ενδέχεται να επηρεαστούν.

Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT) με σκοπό την εφαρμογή της διαθέσιμης προστασίας λογισμικού και/ή υλικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία έκτακτης αεροναυτιλίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές στις πτήσεις για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».