Η Αγρινιώτισσα Χριστίνα Μαραγιάννη διέπρεψε στο πρωτάθλημα στίβου στο Βαραντζίν της Κροατίας

Η Αγρινιώτισσα Χριστίνα Μαραγιάννη πήρε μέρος με την ελληνική αποστολή στο πρωτάθλημα στίβου στο Βαραντζίν της Κροατίας, όπου και διέπρεψε με την καλύτερη επίδοση στις κατηγορίες που αγωνίσθηκε.

Στο Βαραντζίν της Κροατίας πραγματοποιήθηκε το φετινό πρωτάθλημα στίβου με συμμετοχή όλων των χωρών των Βαλκανίων.

Μεταξύ της ελληνικής αποστολής αγωνίστηκε και η Μαραγιάννη Χριστίνα στα 800μ ( 2.39.92")και 1500μ (5.31.90") κατηγορία w50-54 όπου κατέλαβε την 2η θέση και στα δύο αγωνίσματα με την καλύτερη ελληνική επίδοση όλων των κατηγοριών στα αγωνίσματα αυτά!

 

