Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών στηρίζει τον αγώνα των μαθητών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών στηρίζει με όλες της τις δυνάμεις τον αγώνα των μαθητών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, που κινητοποιούνται ενάντια στην κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το κτίριο του σχολείου τους.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Αίθουσες κλειστές για «λόγους ασφαλείας», μαθήματα στην αποθήκη του σχολείου, επικίνδυνες ρωγμές στους τοίχους του κτιρίου, διακοπή μαθημάτων και αποχώρηση ολόκληρου τμήματος στα μισά της μέρας λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας… είναι μερικά παραδείγματα που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα κι επικινδυνότητα για μαθητές κι εκπ/κούς του κτιρίου (νοικιασμένο από τη δεκαετία του 60). Ταυτόχρονα τα παραπάνω αποδεικνύουν την παντελή αδιαφορία της κυβέρνησης για την ασφαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Είναι λοιπόν θέμα τύχης ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα τραυματισμοί.

Η ευθύνη γι αυτή την κατάσταση βαραίνει πρώτα και κύρια τις κυβερνήσεις διαχρονικά, εξαιτίας της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, αφού προτεραιότητά τους δεν είναι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών (παιδεία, υγεία, πρόνοια), αλλά η υλοποίηση των δεσμεύσεών τους ως προς την πολεμική οικονομία.

Την ίδια ώρα που τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στήνουν τρελό χορό, την ώρα που δις από τη φοροληστεία κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, τα παιδιά μας, οι μαθητές μας κι οι εκπ/κοί κινδυνεύουν καθημερινά. Επιπλέον – παραμονές Χριστουγέννων – πανελλαδικά, χιλιάδες παραμένουν τα κενά σε εκπαιδευτικό κι επιστημονικό προσωπικό, μαθητές υποχρεώνονται να στοιβάζονται σε 28-29-30άρια τμήματα, η ειδική αγωγή εξοβελίζεται από το σχολείο, δεκάδες τμήματα καταργούνται. Μοναδικό κριτήριο της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι να μειωθεί το κόστος της εκπαίδευσης για το κράτος.

Ευθύνη όμως γι αυτή την κατάσταση έχουν και οι εκφραστές αυτής της πολιτικής στους δήμους που δεν διεκδικούν όσα δικαιούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δηλώνουν αδυναμία ν’ανταποκριθούν ακόμη και στα βασικά αιτήματα των σχολείων λόγω έλλειψης είτε χρημάτων είτε προσωπικού.

Ταυτόχρονα απουσιάζει ακόμη και ο στοιχειώδης σχεδιασμός – πρόβλεψη για επισκευή ή ανέγερση νέων, σύγχρονων και ασφαλών σχολικών μονάδων (την ίδια στιγμή που το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα «Μ. Γιαννάκου» κάλυψε – με μερεμέτια βέβαια – μόλις λιγότερο από το 3% των σχολείων πανελλαδικά). Και βέβαια πολλά σχολεία του δήμου μας, τόσο στην Α’θμια όσο και στη Β’θμια, αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων (ενοικιαζόμενοι κι ακατάλληλοι χώροι, κτίρια χωρίς έγκριση καταλληλότητας, χωρίς αντισεισμικό έλεγχο…)

Τι πρέπει να γίνει για να θορυβηθεί η κυβέρνηση, για να ακούσει κάποιος υπεύθυνος; Πρέπει να τραυματιστούν , ή μη χειρότερα, πρέπει να θρηνήσουμε παιδιά κι εκπ/κούς;

Ως Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών στηρίζουμε τους μαθητές μας στα δίκαια αιτήματά τους για ασφαλή και σύγχρονα σχολεία, για ολοκληρωμένη μόρφωση και καλούμε:

όλους τους μαθητές μέσα από τα εκλεγμένα όργανά τους να στηρίξουν τον αγώνα των μαθητών του 6ου ΓΕΛ και να διεκδικήσουν με οργανωμένο και συλλογικό αγώνα τα δικαιώματά τους. Να μη φοβηθούν απειλές κι εκβιασμούς.

τα εργατικά σωματεία της περιοχής να στηρίξουν των αγώνα των παιδιών μας.

τους γονείς και τους συλλόγους τους να συνταχθούν στον δίκαιο αγώνα για δημόσια και ασφαλή σχολεία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

να παρθούν μέτρα σ όλα τα σχολεία για την ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών

να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται στο κτίριο του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, κι όπου αλλού χρειάζονται

να γίνει πλήρης αντισεισμικός κι αντιπλημμυρικός έλεγχος σ ́όλα τα σχολεία του δήμου

ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ!!!

Η ΕΚΠ/ΣΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ