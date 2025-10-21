Η αγωνία του Μητροπολίτη Δαμασκηνού για την ερήμωση των χωριών

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός, για τη δημογραφική συρρίκνωση και την ερήμωση των χωριών του ορεινού Βάλτου.

Για μια ακόμη φορά ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός έθιξε το ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος και τη δημογραφική συρρίκνωση της υπαίθρου. Χθες ανήμερα της εορτής του Αγίου Γερασίμου χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γερασίμου στους Γιαννόπουλους του ορεινού Βάλτου. Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους κατοίκους του χωριού για την πληθωρική τους παρουσία, ωστόσο εξέφρασε την αγωνία του για την ερήμωση των χωριών του ορεινού Βάλτου.

«Γνωρίζω, ότι σιγά - σιγά ο πληθυσμός στον ορεινό Βάλτο μειώνεται και πραγματικά αγωνιώ και εγώ μαζί με εσάς, πώς θα είναι αυτά τα χωριά μας μετά από κάποιες δεκαετίες. Εσείς εδώ γεννηθήκατε, εδώ μεγαλώσατε, εδώ είναι το βιός και η γη σας, που την έχετε ποτίσει με τον ιδρώτα του κόπου σας. Δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν επιστρέφουν πίσω στην πατρώα γη τους. Μεγαλώνουν μόνο οι πόλεις και αυξάνει ο πληθυσμός μόνο της πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Τα σχολεία μας κλείνουν, οι υπηρεσίες μεταφέρονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και η ύπαιθρος νεκρώνει σταδιακά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός και πρόσθεσε: «Ίσως το μόνο που παραμένει ζωντανό είναι οι Ενορίες μας.

Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους Κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας Ινάχου, γιατί εξυπηρετούν πολλές Ενορίες, έτσι ώστε να χτυπάει ακόμα η καμπάνα κάποιες Κυριακές το έτος, να λειτουργούνται οι Ιεροί Ναοί και να διατηρείται ζωντανή η πίστη μας». Ανάλογη νύξη είχε κάνει ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός πρόσφατα στην Καμαρούλα στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κοινότητας. Όσο όμως και να «φωνάζουν» οι Μητροπολίτες και άλλοι φορείς για το δημογραφικό, το όποιον ενδιαφέρον εκφράζεται από το πολιτικό σύστημα «αποτυπώνεται» σε μέτρα αναποτελεσματικά.

Εφημερίδα «Συνείδηση»