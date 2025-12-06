Η Αγία Σοφία Θέρμου τίμησε τον Άγιο Νικόλαο με λαμπρό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό

Τον Άγιο Νικόλαο τίμησε με ευλάβεια η κοινότητα Αγίας Σοφίας Θέρμου, στον πανηγυρικό Εσπερινό μετ’ Αρτοκλασίας που τελέστηκε στον ομώνυμο Ιερό Ναό.

Το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή της Εορτής του Αγίου Νικολάου, τελέστηκε με λαμπρότητα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας στον ομώνυμο Ιερό Ναό της κοινότητας Αγίας Σοφίας του Δήμου Θέρμου.

Την Ακολουθία τέλεσε ο εφημέριος του Ναού, π. Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, ενώ πλήθος πιστών συμμετείχε με ευλάβεια και βαθιά κατάνυξη, τιμώντας τη μνήμη του θαυματουργού Αγίου και προστάτη των ναυτικών.

Σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας ευχήθηκε Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Αναλυτικά ανέφερε:

«Άγιος Νικόλαος κοινότητας Αγίας Σοφίας δήμου ΘΕΡΜΟΥ. Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας! Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες ! »