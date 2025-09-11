Η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα στο νοσοκομείο - «Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή»

Η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα εδώ και κάποιες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα, από το Γηροκομείο Αθηνών όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε νοσοκομείο λόγω προβλημάτων υγείας.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον γιο της Αλέξανδρο Παγουλάτο, σύμφωνα με την «Espresso».

Το δημοσιεύμα αναφέρει ότι τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για την σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβές το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα, για να διαγνωστεί η πάθηση η οποία την ταλαιπωρεί τον τελευταίο καιρό.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», δήλωσε ο γιος της ηθοποιού στην «Espresso».

Ακόμη, ο Αλέξανδρος Παγουλάτος ανέφερε ότι: «Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή».

Πηγή: newsit.gr