Η Αφροξυλιά Ναυπάκτου, τίμησε τον πολιούχο της Άγιο Ανδρέα

Δεκάδες ήταν οι πιστοί που τίμησαν με την παρουσία τους τον πολιούχο του χωριού και έλαβαν την χάρη του. Ανάμεσά τους και η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Μαρίνα Ρισβά Πατακοπούλου. Μετά το πέρας της εορτής, η πολύ δραστήρια ομάδα εθελοντών του χωριού, πρόσφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους γλυκίσματα, καφέδες και αναψυκτικά, δίνοντας μια διαφορετική νότα στην εορτή. Τα μέλη της εθελοντικής ομάδας, είχαν φροντίσει εξάλλου να στολίσουν και τον ιερό ναό για την μεγάλη εορτή του Πρωτοκλήτου.