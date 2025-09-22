Η ΑΕΚ BC στηρίζει τον αθλητισμό στην Αμφιλοχία με δωρεά καθισμάτων

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση καθισμάτων στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο και στο Δημοτικό Στάδιο Αμφιλοχίας που δώρισε η ΑΕΚ BC στον Δήμο Αμφιλοχίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Τοποθετήθηκαν στις κερκίδες του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμφιλοχίας και του Ανοιχτού Δημοτικού Σταδίου τα καθίσματα που δώρισε στον Δήμο Αμφιλοχίας η ΑΕΚ BC από τη SUNEL Arena.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου εργασιών συντήρησης εν όψει της αθλητικής σεζόν, ο Δήμος Αμφιλοχίας προχώρησε σε ελαιοχρωματισμούς στους εσωτερικούς χώρους, στα αποδυτήρια και στις κερκίδες, οι οποίες αναβαθμίστηκαν με την προσθήκη των καθισμάτων, όπου οι φίλαθλοι μπορούν πλέον να απολαμβάνουν με μεγαλύτερη άνεση τους αγώνες των τοπικών μας ομάδων.

Τα καθίσματα τα οποία είναι σε άριστη κατάσταση και ο απαραίτητος εξοπλισμός παραχωρήθηκαν από τη διοίκηση της ΑΕΚ BC κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αμφιλοχίας στο πλαίσιο της ανακαίνισης της SUNEL Arena, για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών του Δήμου μας. Τονίζεται ότι σε εξέλιξη είναι οι εργασίες συντήρησης της στέγης και ότι το Δημοτικό Γυμναστήριο Αμφιλοχίας έχει ενταχθεί στα έργα Α’ Προτεραιότητας της ΟΧΕ Ακτίου Βόνιτσας – Αμφιλοχίας, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η ολική ανακαίνιση του.

Ευχαριστούμε θερμά την ΑΕΚ για την πολύτιμη δωρεά και τον συμπολίτη μας κο Γιώργο Νικολάου, Διευθυντή Επικοινωνίας και M.M.E. της ΑΕΚ BC και Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ ΒC ACADEMY, για την υποστήριξη και τη συνεισφορά του.