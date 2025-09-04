Η αδικία στο δημοτικό πάρκινγκ Αγρινίου – Παρέμβαση της Κατερίνας Κιτσάκη»

Σε παρέμβαση προχώρησε η δικηγόρος, Κατερίνα Κιτσάκη για το δημοτικό πάρκινγκ Αγρινίου, καταγγέλλοντας τις αδικίες που προκαλεί το καθεστώς μόνιμων θέσεων.

Τη συζήτηση για το ζήτημα της στάθμευσης στο κέντρο του Αγρινίου επαναφέρει με δημόσια παρέμβασή της η δικηγόρος Κατερίνα Κιτσάκη, επισημαίνοντας τις στρεβλώσεις που προκαλεί το καθεστώς των μόνιμων θέσεων στο υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ.

Όπως σημειώνει, εδώ και δεκαετίες αρκετές θέσεις έχουν παραχωρηθεί – με οικονομικό αντίτιμο – σε πολίτες αλλά και εταιρείες, χωρίς χρονικό περιορισμό. «Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν κατειλημμένες για χρόνια, στερώντας από τους υπόλοιπους το δικαίωμα πρόσβασης σε μια δημοτική παροχή που θα έπρεπε να είναι κοινή για όλους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετά και την πεζοδρόμηση του κέντρου, οι διαθέσιμες θέσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες, καθώς τα ιδιωτικά πάρκινγκ επιβάλλουν υψηλές χρεώσεις. «Για εμάς τους επαγγελματίες η ύπαρξη προσιτής στάθμευσης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να εργαζόμαστε και να εξυπηρετούμε τους συμπολίτες μας», τονίζει η κα Κιτσάκη.

Η ίδια προτείνει ως δίκαιη λύση τη θέσπιση ανώτατου χρονικού ορίου χρήσης για τις μόνιμες θέσεις, ώστε να γίνεται ανακύκλωση και να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους δημότες να επωφεληθούν. Παράλληλα, ζητά τη δημιουργία νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης στο κέντρο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισονομία.

Με χιούμορ μάλιστα σχολιάζει εκ των προτέρων τις πιθανές αντιδράσεις: «Σχόλια από φίλους τύπου “μην παίρνεις και εσύ το αυτοκίνητο στο κέντρο” θα αντιμετωπίζονται μόνο με χαμόγελο»