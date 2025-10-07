Η ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας στηρίζει τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας στηρίζει τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου απέναντι σε επιθέσεις που δέχτηκε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά την συζήτηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Η ανακοίνωση:

Το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας συμπαραστέκεται στον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ο οποίος κατά την συζήτηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στο δημοτικό συμβούλιο δέχτηκε απαράδεκτες, στοχευμένες και ρεβανσιστικές επιθέσεις από τους πρώην δημάρχους και νυν δημοτικούς συμβούλους.

Οι πρακτικές αυτές, που περιλαμβάνουν απειλές, συκοφαντίες, προκλητικές αναφορές και προσπάθειες εκφοβισμού, είναι απολύτως καταδικαστέες, προσβάλλουν τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και πλήττουν τον συνδικαλιστικό ρόλο των εργαζομένων που αγωνίζονται καθημερινά με συνέπεια και ευθύνη.

Δεν έχουν θέση ούτε στη δημόσια ζωή ούτε στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων κατά την παρουσία του στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούσε το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους εργαζόμενους του δήμου. Δεν ήταν εκεί ως πρόσωπο, ήταν ως θεσμός.

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ν. Αιτ/νίας στέκεται ακλόνητα στο πλευρό των εργαζομένων και των συνδικαλιστών που αγωνίζονται καθημερινά για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία στους χώρους εργασίας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια φίμωσης ή απαξίωσης του συνδικαλιστικού κινήματος θα μας βρει απέναντι, ενωμένους και αποφασισμένους.

Η υπεράσπιση των εργαζομένων είναι συλλογική υπόθεση και δεν εκβιάζεται.

Η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι η απάντησή μας σε κάθε απόπειρα εκφοβισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ ΒΑΣΩ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ