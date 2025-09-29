Η ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας για Νοσοκομείο Μεσολογγίου: "Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πεδίο πειραματισμών και "αναδιαρθρώσεων""

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ του Ν. Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικά με τις με τις αλλαγές που προωθούνται στους οργανισμούς των νοσοκομείων της χώρας και επηρεάζουν άμεσα το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, το οποίο, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Νομαρχιακού Τμήματος: "αποτελεί ουσιαστικά βήμα συγχώνευσης, με σοβαρότατες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τους εργαζόμενους και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες περίθαλψης"

Αναλυτικά το δελτίο τύπου:

Το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στη διάταξη του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει «ενιαία διοικητική και λειτουργική δομή» για τα Νοσοκομεία Μεσολογγίου και Αγρινίου.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ουσιαστικά βήμα συγχώνευσης, με σοβαρότατες συνέπειες για τη δημόσια υγεία, τους εργαζόμενους και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες περίθαλψης.

Καταγγέλλουμε

Την προχειρότητα και την απουσία διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, τους θεσμικούς φορείς και τα σωματεία εργαζομένων.

Την πολιτική που αντιμετωπίζει τη δημόσια υγεία με όρους «συγχωνεύσεων», «εξοικονόμησης πόρων» και «οικονομικής αποδοτικότητας», υποβαθμίζοντας το δικαίωμα των πολιτών σε ποιοτική περίθαλψη.

Απαιτούμε

Άμεση απόσυρση της επίμαχης διάταξης. Αυτονομία και πλήρη αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων. Μόνιμες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για την πλήρη κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Καμία μετακίνηση προσωπικού, ούτε «προσωρινή», που αποδυναμώνει κρίσιμες υπηρεσίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό

Του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Όλων των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στον νομό μας, που αγωνίζονται για ποιοτική και ισότιμη φροντίδα.

Καλούμε

Τους Βουλευτές του Νομού , και ιδιαίτερα εκείνους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να τοποθετηθούν δημόσια και να ενεργήσουν για την ακύρωση της διάταξης.

, και ιδιαίτερα εκείνους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να τοποθετηθούν δημόσια και να ενεργήσουν για την ακύρωση της διάταξης. Τους πολίτες των Δήμων Ξηρομέρου, Μεσολογγίου, Αγρινίου και Ναυπακτίας, καθώς και όλους τους τοπικούς φορείς, να βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση και να συμμετέχουν σε κάθε μορφή κινητοποίησης που θα αποφασιστεί.

Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πεδίο πειραματισμών και «αναδιαρθρώσεων».

Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τη δημόσια περίθαλψη και το δικαίωμα όλων των πολιτών του νομού μας σε ασφαλείς, ισότιμες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.