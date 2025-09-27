Η 19χρονη βοσκοπούλα από το Αρχοντοχώρι,είναι αρχόντισσα των βουνών

Η απλή ζωή μιας νεαρής κτηνοτρόφου των Ακαρνανικών βουνών. Η 19χρονη βοσκοπούλα από στο Αρχοντοχώρι, η αρχόντισσα των βουνών

Η Παρασκευή είναι μόλις 19 χρονών, αλλά έχει ήδη επιλέξει τον δρόμο της. Ζει στο Αρχοντοχώρι, στα βουνά της Ακαρνανίας, φροντίζοντας τα αγαπημένα της ζώα. Μέσα από την απλότητα και τις δυσκολίες της καθημερινότητάς της, έχει μάθει να ζει με υπομονή και επιμονή. Το μήνυμά της είναι "Να ζεις την ζωή που σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, ανεξάρτητα από τα πρότυπα που επιβάλλει η εποχή" Για εκείνη, η ζωή στο βουνό σημαίνει... ελευθερία.

https://youtu.be/5c6HErFA6sQ