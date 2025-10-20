Μεγαλείο ψυχής: Πατέρας δώρισε το νεφρό του στον 31χρονο γιο του - Και 28χρονη υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων

Μεγαλείο ψυχής από πατέρα που πρόσφερε το έναν του νεφρό για να αλλάξει της ζωή του 31χρονου γιου του.

Η επιτυχής μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και μία 28χρονη που υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση βλέπει το μέλλον της με αισιοδοξία!

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού.

Η πρώτη με νεφρικό μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη και λήπτρια νεαρή γυναίκα 28 ετών. Η δεύτερη αφορούσε σε μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα συγγενή δότη (πατέρας) σε λήπτη άνδρα νεαρής ηλικίας 31 ετών (γιός). Σε αυτή τη διαδικασία η νεφρεκτομή του μοσχεύματος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο μας με τεχνική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή) από τα στελέχη της τοπικής μονάδος μεταμοσχεύσεων με τη συμμετοχή και υποστήριξη του κ. Πρόδρομου Λαφτσίδη, έμπειρου και εξειδικευμένου χειρουργού μεταμοσχεύσεων, Δ/ντή της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Royal Free του Λονδίνου.

Η μετεγχειρητική πορεία, τόσο του δότη, όσο και των δύο ληπτών εξελίχθηκε απόλυτα φυσιολογικά. Ο δότης έχει ήδη εξέλθει του Νοσοκομείου, ενώ η κατάσταση των δύο ληπτών είναι απόλυτα ικανοποιητική με εξαιρετική λειτουργία των μοσχευμάτων.

Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι. συγχαίρει τον ζώντα δότη-πατέρα για το μεγαλείο ψυχής να δωρίσει το νεφρό του στον υιό του. Συγχαίρει, επίσης, το προσωπικό της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργικής Κλινικής, Νεφρολογικής Κλινικής, Αναισθησιολογικής Κλινικής και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας και του Χειρουργείου για τη συνεχή προσπάθεια να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και για τη επιτυχή διεκπεραίωση του δύσκολού αυτού έργου.