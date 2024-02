HΠΑ: Viral έγινε το tweet του Μπάιντεν που κατέρριψε την θεωρία συνωμοσίας για την Σουίφτ

Δυναμικά συνεχίζει την επικοινωνιακή του καμπάνια μέσα από τα social media ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον ίδιο και τους συνεργάτες τους να επιλέγουν το χιούμορ για να προβάλουν τις θέσεις τους ενόψει των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Ο επίσημος λογαριασμός στο Twitter του Τζο Μπάιντεν δημοσίευσε λίγες ώρες μετά τον τελικό του Super Bowl και τη νίκη των πρωταθλητών πια, Kansas City Chiefs, ένα tweet που άφησε άναυδους τους χρήστες του διαδικτύου.

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE

— Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024