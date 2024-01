HΠΑ: Πέθανε από επιπλοκές γνωστή παρουσιάστρια τηλεοπτικού καναλιού – Η Αμάντα Χάνσον ήταν μόλις 38 ετών

Σοκ προκάλεσε στους τηλεθεατές της εκπομπής «Μemphis News» η θλιβερή είδηση ότι η δημοφιλής δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Αμάντα Χάνσον (Amanda Hanson) πέθανε εξαιτίας επιπλοκών σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Η είδηση της απώλειας της Χάνσον που είχε παντρευτεί πρόσφατα σκόρπισε θλίψη στους συναδέλφους της στις ΗΠΑ που με αναρτήσεις τους αποχαιρετούν το χαμογελαστό κορίτσι που είχε γίνει γνωστή για το κέφι της και τα χορευτικά της βίντεο.

Το Κ8 News, τηλεοπτικός σταθμός του Αρκάνσας, όπου η δημοσιογράφος είχε εργαστεί για πολλά χρόνια αποκάλυψε ότι η Χάνσον υπέστη επείγον ιατρικό περιστατικό νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και πέθανε από επιπλοκές την περασμένη Πέμπτη.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε την απώλεια της συναδέλφου μας Amanda Hanson» ανέφερε το μήνυμα του τηλεοπτικού σταθμού στο Twitter.

«Η Amanda, μια αγαπημένη δημοσιογράφος, συνάδελφος και φίλη, εντάχθηκε στην ομάδα του Action News 5 το 2021 και ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το Action News 5 Digital Desk».

