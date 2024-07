ΗΠΑ: Φάλαινα έπεσε σε βάρκα και εκτόξευσε στον αέρα τους ψαράδες - Δείτε βίντεο

«Η βάρκα που βλέπουμε έτυχε να βρίσκεται στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή» εξήγησαν οι ειδικοί

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ψαράδες στο Νιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ όταν είδαν στη βάρκα στην οποία ήταν μέσα να πέφτει με δύναμη μια φάλαινα.

Σε βίντεο που έχουν καταγράψει άλλοι ψαράδες φαίνεται η φάλαινα να βγαίνει από το νερό και να πέφτει με δύναμη πάνω στη βάρκα εκτοξεύοντας στον αέρα τους δύο άνδρες.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024