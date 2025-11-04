Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αθλητικά Νέα
Αθλητικά Νέα

Hellenic Championship: Τσιτσιπάς, Καραλής και πολλοί «αιώνιοι» παρακολουθούν μαζί Τζόκοβιτς

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Στο Telekom Center Athens βρέθηκαν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Εμμανουήλ Καραλής, για την πρεμιέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Hellenic Championship ATP 250.

Η πρώτη εμφάνιση του «Νόλε» στην Αθήνα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, όχι μόνο των φίλων του τένις. Το Telekom Center Athens έχει τον περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη μέρα του «250αριού» της Αθήνα, καθώς την Τρίτη (04/11) ρίχνεται στη μάχη ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στο κλειστό βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του από το Hellenic Championship ATP 250 λόγω τραυματισμού. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος είχε δώσει το «παρών» και στον αγώνα του μικρότερου αδερφού του, Παύλου, παρακολουθεί την προσπάθεια του Σέρβου μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Eμμανουήλ Καρραλής και Στέφανος Τσιτσιπάς

Την αναμέτρηση του Τζόκοβιτς με τον Αλεξάντερ Ταμπίλο παρακολουθούν και παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, με πρώτο και καλύτερο φυσικά τον συμπατριώτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Νίκολα Μιλουτίνοφ

Στο γήπεδο είναι και οι Μουσταφά Φαλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ τη Δευτέρα (03/11) στις κερκίδες βρέθηκε ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού AKTOR.

Κώστας Αντετοκούνμπο

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφίες αρχείο και από Eurokinissi

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στην Εθνική Παίδων ο Αγρινιώτης Γιώργος Καρέτσος – «Μεγάλη διάκριση για τον ΠΑΣ...

Παναθηναϊκός «σπάει» τα κοντέρ για Κοντούρη – 1 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης...

Παναιτωλικός: Αγκίρε και Σιέλης καλούνται από τις εθνικές ομάδες Κούβας και Κύπρου

Κατέρρευσε στο γήπεδο ο 44χρονος προπονητής Μλάντεν Ζίζοβιτς στη Σερβία – «Πάγωσε» ο...

Παναγιώτης Μαλτέζος – Σπάρταθλο: Ο 57χρονος Αγρινιώτης και οι στιγμές του σε 35...

Παναιτωλικός: Μετά από μια κατάθεση ψυχής… ηττήθηκε στο ’92, από την ΑΕΚ στη...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.