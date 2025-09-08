«Haha Nomads»: Στην πανέμορφη Ναύπακτο το ζευγάρι των ψηφιακών νομάδων

Στην πανέμορφη Ναύπακτο βρέθηκαν οι «Haha Nomads», το ζευγάρι που μετέτρεψε τον πλανήτη γη σε σπίτι τους, μέσα από τα βίντεο και τις αναρτήσεις του σε μοναδικά ταξίδια και εμπειρίες.

Οι “Haha Nomads” επισκέπτονται συνεχώς νέους προορισμούς, γνωρίζουν κουλτούρες και πολιτισμούς, ενώ μέσα από τη σελίδα τους στο Facebook και το κανάλι τους στο YouTube μοιράζονται εικόνες και στιγμές από όλο τον πλανήτη.

Τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία και φυσικά δεν θα μπορούσαν να παραλείψουν τη Ναύπακτο.

Εκεί, εξερεύνησαν τις ομορφιές της ιστορικής πόλης, περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια της και γνώρισαν τους ανθρώπους της, ανεβάζοντας παράλληλα το σχετικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα.