H Λευκάδα πρωταθλήτρια στις αξίες πώλησης κατοικιών στο Ιόνιο το 2025

Πρωταθλήτρια η Λευκάδα στις αξίες πώλησης κατοικιών στο Ιόνιο το 2025, με την αγορά να κινείται ανοδικά λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για τουριστική αξιοποίηση μέσω Airbnb.

Η αγορά κατοικιών στα νησιά του Ιονίου γνωρίζει σημαντική κινητικότητα το 2025, τροφοδοτούμενη από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τουριστική αξιοποίηση μέσω πλατφορμών όπως το Airbnb.

Επενδυτές αναζητούν ακίνητα με υψηλή απόδοση, ενώ η ζήτηση για εξοχικές και τουριστικές κατοικίες αυξάνεται, ιδιαίτερα από αγοραστές του εξωτερικού.

Η προσφορά παραμένει περιορισμένη λόγω πολεοδομικών περιορισμών, καθυστερήσεων αδειοδοτήσεων και αυξημένου κόστους κατασκευής, οδηγώντας σε ανατιμήσεις.

Τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών κατοικιών στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σημειώνει η Λευκάδα με 16,2% άνοδο και μέση τιμή στα 3.091 ευρώ/τ.μ., ακολουθεί η Ζάκυνθος με 11,8% και μέση τιμή στα 2.235 ευρώ/τ.μ. Την ίδια ώρα, η Κεφαλονιά και η Κέρκυρα καταγράφουν άνοδο γύρω στο 6,4%-6,5%, με μέσες τιμές πώλησης στα 2.353 και 2.219 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα.

Παραδείγματα ακινήτων δείχνουν μεγάλη διακύμανση τιμών ανά νησί και τύπο κατοικίας, από μικρές μονοκατοικίες έως πολυτελείς βίλες, με τιμές που κυμαίνονται από περίπου 1.500 έως και πάνω από 8.600 ευρώ ανά τ.μ.

Η αυξητική δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η ζήτηση διατηρείται υψηλή και η τουριστική ανάπτυξη βελτιώνει την επενδυτική ελκυστικότητα των νησιών.

