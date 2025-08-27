H Εθνική ομάδα Γενικής Αεροπορίας και εκπρόσωποι της Αερολέσχης Μεσολογγίου στο Παγκόσμιο AIRRALLY 2025

H Εθνική ομάδα Γενικής Αεροπορίας και εκπρόσωποι της Αερολέσχης Μεσολογγίου θα βρεθούν στο Παγκόσμιο AIRRALLY 2025 που θα διεξαχθεί στη Ferrara στην Ιταλία

Πιο αναλυτικά

Η Παγκόσμια Αεροναυτική Ομοσπονδία (F.A.I.), η οποία νομοθετεί για ότι πετά στην ατμόσφαιρα και στο διάστημα, έχει και την ευθύνη διοργάνωσης των Παγκόσμιων Αεραθλητικών Εκδηλώσεων που γίνονται ανά τριετία σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Μία από αυτές τις εκδηλώσεις είναι και το 27ο Παγκόσμιο AIRRALLY 2025 που γίνεται στη Ferrara /Ιταλία από 27/8 μέχρι 6/9. Στην υπόψη εκδήλωση συμμετέχει και η Ελλάδα, μετά από 22 χρόνια, με τρία πληρώματα - έξη αεραθλητές.

Επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γενικής Αεροπορίας της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, Ταξίαρχος ε.α. Νικόλαος Σαμπράκος, ενώ παίρνει μέρος και η Αερολέσχη Μεσολογγίου με τον Νικόλαο Σκαρμίτσο, επικεφαλής του αεραθλητικού τμήματος του σωματείου.

Πέραν των αεραθλητών στη Ferrara θα μεταβούν, με δικά τους έξοδα, δύο μέλη – παρατηρητές της Αερολέσχης Μεσολογγίου,η κα Αλεξάνδρα Τασιοπούλου και ο κος Αιμίλιος Οικονομίδης, οι οποίοι θα καταγράψουν τα τεκταινόμενα της εκδήλωσης, με δεδομένο ότι το Παγκόσμιο AirRallyτου 2028 θα γίνει στο Αεροδρόμιο Μεσολογγίου και απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία.

Στους παραπάνω παρατηρητές ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, κος Σπύρος Διαμαντόπουλος , παρέδωσε επιστολή και ξενόγλωσσο ιστορικό ενημερωτικό υλικόγια την Επιτροπή Αγώνων της F.A.I., με την οποία χαιρετίζει και ευχαριστεί την επιλογή της Ιερής μας Πόλης για μια τόσο σημαντική εκδήλωση.

Τέλος σημειώνεται ότι μετά τους αγώνες , θα γίνει λεπτομερέστερη ενημέρωση για την υπόψη εκδήλωση του 2028, η οποία τοποθετεί, την Ελλάδα , την Π.Δ.Ε. και το Μεσολόγγι, στον παγκόσμιο αεροπορικό και αεραθλητικό χάρτη.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αερολέσχης.