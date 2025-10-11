H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης αποχαιρετά τον Γιάννη Ρουσόπουλο - «Το ίχνος που άφησε μας εμπνέει»

Με μία συγκινητική ανάρτηση η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης αποχαιρετά τον περιβαλλοντολόγο, Γιάννη Ρουσόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή και το έργο του με το Μεσολόγγι και την Αιτωλοακαρνανία .

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται:

«Αποχαιρετισμός στο Γιάννη Ρουσόπουλο

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο θάνατο του Γιάννη Ρουσόπουλου. Ένας εξαιρετικός περιβαλλοντολόγος-ορνιθολόγος και καταξιωμένος φωτογράφος φύσης και συγγραφέας, με αγνό πάθος για την φύση - και για την πολιτιστική κληρονομιά - και με ένα ταλέντο να μεταδίδει τη γνώση, την ομορφιά και την ευθύνη.

Με καταγωγή από την Πελοπόννησο, έκανε από τη δεκαετία του '80 δεύτερη πατρίδα του το Μεσολόγγι, όπου ήταν ιδιαίτερα ενεργός σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Ο Γιάννης Ρουσόπουλος είχε μελετήσει βαθιά όλη την περιοχή, από την Βαράσοβα και τον Αράκυνθο μέχρι την ορεινή Ναυπακτία, και από την Κλείσοβα και το Μεσολόγγι, μέχρι τις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού. Η δράση του και η ακτινοβολία του όμως αγκάλιαζε όλη την ελληνική φύση.

Η ΕΕΠΦ είχε την τιμή και την χαρά να φιλοξενήσει άρθρα και φωτογραφίες του στο περιοδικό "Φύση". Και οι εκδρομείς της ΕΕΠΦ είχαν το προνόμιο να ξεναγηθούν από το Γιάννη στις περιοχές Μεσολογγίου-Αιτωλικού, και Αμβρακικού. Τελευταία φορά τον συναντήσαμε στην εκδήλωση-πεζοπορία για την υπεράσπιση των Ακαρνανικών Ορέων και του όρνιου από τις ανεμογεννήτριες, το Νοέμβριο 2024.

Η απώλειά του είναι μεγάλη, αλλά το ίχνος που άφησε μας εμπνέει».