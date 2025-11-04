H εκτροπή του Αχελώου για 6η φορά στο ΣτΕ, παρά τις πέντε προηγούμενες ακυρωτικές αποφάσεις

Μερική εκτροπή του Αχελώου προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για τη Θεσσαλία, προκειμένου να εμπλουτιστούν τα υπόγεια αποθέματα νερού, με σκοπό τη διάσωση των υδροβόρων καλλιεργειών του κάμπου.

Το ΣτΕ έχει ήδη ακυρώσει πέντε φορές την εκτροπή του ποταμού για περιβαλλοντικούς λόγους, με τη νέα προσφυγή κατά του έργου να εκδικάζεται στις 3 Δεκεμβρίου.

Με βασικό επιχείρημα να διασωθούν οι υδροβόρες καλλιέργειες βαμβακιού, το αίτημα της εκτροπή μέρους των υδάτων του άνω ρου του Αχελώου από τα Άγραφα προς τον κάμπο επανέρχεται για άλλη μια φορά από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Το ψηφισμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για τη Θεσσαλία προβλέπει μερική εκτροπή υδάτων του Αχελώου, ωστόσο το θέμα θα κρίνει το ΣτΕ, μετά από προσφυγή τεσσάρων περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και δήμων της Αιτωλοακαρνανίας.

«Εμείς υπερασπιζόμαστε το σχέδιο της Κυβέρνησης (…) αυτό προβλέπει 250 εκατ. να μεταφερθούν από τον Αχελώο στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα στο υπό κατασκευή φράγμα του Μουζακίου, θα πέσουν εκεί για να εμπλουτίσουν τον υπόγειο υδροφορέα ο οποίος έχει τρία δισεκατομμύρια κυβικά έλλειμμα», υποστηρίζει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Το υδατικό έλλειμμα στη Θεσσαλία υπολογίζεται σε ετήσια βάση σε 350 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, με αποτέλεσμα η καλλιέργεια βαμβακιού να εγκαταλείπεται σταδιακά. Από 1,5 εκατομμύρια στρέμματα στο παρελθόν, σήμερα, λόγω της έλλειψης νερού, καλλιεργούνται 600.000 στρέμματα, γεγονός που, σύμφωνα με την Περιφέρεια, επιφέρει μείωση αγροτικού εισοδήματος κατά 25%.

Την εκτροπή του Αχελώου στηρίζει και ο νεοσύσταστος Οργανισμός Διαχείρισης Νερού Θεσσαλίας, αν και προτεραιότητά του, όπως υποστηρίζει, είναι να σταματήσει η κατασπατάληση νερού στην άρδευση: «Γίνεται μια πολύ σημαντική υπερ-άρδευση. Έχουμε την δυνατότητα να εξοικονομήσουμε πολύ νερό αν καθοδηγήσουμε τους αγρότες (…) είναι 40% εξοικονόμηση (…) αυτό που θα εκτραπεί, τα 250 εκατομμύρια, είναι πολύ λίγο για να τα αισθανθεί ο Αχελώος, οπότε δεν θα θιχτεί το οικοσύστημα» υποστηρίζει ο Νίκος Δέρκας, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του οργανισμού.

Το ΣτΕ πέντε φορές έχει ήδη ακυρώσει την εκτροπή του Αχελώου για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι οργανώσεις προτάσσουν την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές άρδευσης αντί της εκτροπής: «Πριν εφαρμοστούν όλα τα μέτρα εντός της λεκάνης απορροής της Θεσσαλίας δεν μπορεί να γίνουν τόσο μεγάλες επεμβάσεις, οι οποίες έχουν και μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα, τεράστιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κυρίως δίνουν ένα τελείως λάθος μήνυμα και στους ίδιους του αγρότες» λέει η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής Πολιτικής του WWF Ελλάς.

Η νέα προσφυγή κατά του έργου της εκτροπής αναμένεται να εκδικαστεί από το ΣτΕ στις 3 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ertnews.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi