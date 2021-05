H «έκρηξη» κρουσμάτων στην Αιτωλοακαρνανία έφερε τεράστια ζήτηση στα self tests

Στην περιοχή του Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας η αύξηση προσδιορίζεται στο 100%, ενώ στην περιοχή του Αγρινίου η αύξηση ξεπερνάει το 50%.

Τι δηλώνουν οι Πρόεδροι των δύο Φαρμακευτικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας Αχιλλέας Κοντοπάνος και Θανάσης Παπαθανάσης

Από την ημέρα που ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωση την ένταξη του Δήμου Μεσολογγίου στο «βαθύ κόκκινο» και τόνισε επανειλημμένα πως και στο Αγρίνιο οι πολίτες πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και σε συνδυασμό με το γεγονός πως το τελευταίο χρονικό διάστημα κάθε μέρα τα κρούσματα που ανακοινώνει ο ΕΟΔΥ για την Αιτωλοακαρνανία αυξάνονται, καταρρίπτοντας καθημερινά το αρνητικό ρεκόρ της προηγούμενης μέρας, η ζήτηση των self τεστ εκτοξεύτηκε!

Με δεδομένο πως για τη διανομή των δωρεάν self tests από τα φαρμακεία δόθηκε της πρώτες ημέρες της εβδομάδας προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, εκατοντάδες πολίτες «αναγκάστηκαν» να αγοράσουν self test. Και αυτό γιατί η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή και η πιθανότητα να έχει έρθει κάποιος σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, οδήγησε πολλούς να καταφύγουν στην άμεση αυτοδιάγνωση μέσω του self-test. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φαρμακοποιοί καθημερινά δέχονται πολίτες που ζητούν να αγοράσουν self τεστ, ενώ μέχρι πριν μερικές εβδομάδες δεν πουλούσαν ούτε ένα! Πάντως από σήμερα ξεκινά η διάθεση των self-test για τους εργαζομένους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέας Κοντοπάνος μιλώντας στη «Σ» για το θέμα τόνισε: «υπάρχει επάρκεια για να αγοράσει κάποιος self τεστ. Ωστόσο την Δευτέρα έτυχε να ξέμεινε η αποθήκη. λόγω μη σωστού υπολογισμού και από τις 11.00 το πρωί της Τρίτης αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και προς το παρών δεν τίθεται θέμα έλλειψης self τεστ στα φαρμακεία, όπως δεν τίθεται και ζήτημα διάθεσης σε όσους δικαιούνται τα δωρεάν self τεστ με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους. Ακόμη, την Τρίτη υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα λόγω της καθυστέρησης της μεταφορικής να φτάσει στο Αγρίνιο από την Αθήνα και όχι λόγω του δεν υπάρχουν self tests. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ποσοστό της ζήτησης self τεστ επί πληρωμή από πολίτες αυξήθηκε πάρα πολύ, είναι τουλάχιστον διπλάσια, τουλάχιστον 50% η αύξηση και αυτό συνεχίζεται…».

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας και μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Θανάσης Παπαθανάσης ανέφερε: «η αύξηση είναι τεράστια, παλιότερα υπήρχαν μέρες που δεν πουλούσαμε κανένα απολύτως self test, ενώ τώρα καθημερινά μας ζητάνε τεστ πολίτες που τα πληρώνουν, δεν τα δικαιούνται δηλαδή δωρεάν με την επίδειξή του ΑΜΚΑ τους. Αυτό ξεκίνησε από τότε που ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας έκανε τις γνωστές ανακοινώσεις για το Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Η ζήτηση στα φαρμακεία από τότε αυξήθηκε πολύ, προκειμένου να ελέγχονται για το αν είναι θετικοί ή αρνητικοί. Στην περιοχή του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας καταγράφεται τουλάχιστον 100% αύξηση. Από εκεί δηλαδή που δεν ζητούσαν κανένα self τεστ έφτασε να ζητούν σε ένα μόνο φαρμακείο το λιγότερο 10 τεστ την ημέρα».

Σύμφωνα με τον κ. Κοντοπάνο και τον κ. Παπαθανάση στο νομό μας αυτή την περίοδο πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να εφαρμόζουμε τα μέτρα, να κρατάμε δηλαδή αποστάσεις, να φοράμε τις μάσκες και να πλένουμε συχνά τα χέρια μας. Οι φαρμακοποιοί μάλιστα εφιστούν την προσοχή στους πολίτες και προτείνουν στο ενδεχόμενο που το self test είναι αρνητικό, να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα με rapid test για ασφάλεια, ενώ στο ενδεχόμενο που το τεστ είναι θετικό άμεσα να εφαρμόσουν τα μέτρα, να τεθούν σε καραντίνα και να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ ή με τον γιατρό τους.

Κώστας Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

