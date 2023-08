H… δρομέας από τη Σομαλία που έγινε viral για λάθος λόγους στα 100 μέτρα (vid)

Σύμφωνα με την ξακουστή ατάκα (που ειπώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70) του Άντι Γουόρχολ «στο μέλλον όλοι θα είναι διάσημοι έστω για 15 λεπτά».

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η… απρόσμενη διασημότητα «γεννιέται» σε πολύ λιγότερο χρόνο. Στην προκειμένη περίπτωση χρειάστηκε μόλις 21.81 δευτερόλεπτα για να μάθει όλος ο κόσμος τις Σομαλές Νασρό Αμπουκάρ Αλί και τη θεία της Δρ. Χαντίτζα Αντέν Νταχίρ.

Η πρώτη εκπροσώπησε τη Σομαλία στην 32η θερινή Πανεπιστημιάδα απου φιλοξενείται στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, συμμετέχοντας στα 100μ. όπως αναφέρει το protothema.gr

Μόνο που η Νασρό «αγωνιζόμενη» με το χιτζάμπ της κατάφερε να προκαλέσει το… γέλιο όσων θεατών ήταν στο γήπεδο και στα εκατομμύρια που την είδαν από τα social media να σπάει κάθε ρεκόρ αργοπορημένου τερματισμού καθώς όταν πέρασε τη γραμμή το χρονόμετρο έδειξε 21 δευτερόλεπτα και 81 εκατοστά!!!

Somali Athlete, Nasra Ali Bashir makes the news for her terrible performance in a 100m race at the World University Games in China.

Somalia’s Sports Minister, Mohamed Barre has ordered an investigation into her background. pic.twitter.com/HZlUKQvjIJ

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 2, 2023