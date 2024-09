H 17χρονη τοξοβόλος που πέτυχε «κέντρο» με τα πόδια της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες (βίντεο)

Η 17χρονη Ινδή τοξοβόλος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024 διδάσκει πώς ξεπερνιούνται τα εμπόδια

Tον γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες της 17χρονης Ινδής τοξοβόλου Sheetal Devi που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Παραλουμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, καθώς πέτυχε βολή ακριβείας χρησιμοποιώντας τα πόδια της.

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα τοξοβόλο χωρίς άνω άκρα με διεθνή τίτλο, η οποία διδάσκει κυριολεκτικά πώς να ξεπερνάμε τα εμπόδια.

Only 17-years-old!! 🤯

Sheetal Devi hit a perfect bullseye for Team India at the Paralympic Games 🏹 🇮🇳

She is the first female archer without any upper limbs with an international title.

Greatness isn’t about the absence of obstacles, but the ability to rise above them 🙌 pic.twitter.com/iXwxE53Oh6

