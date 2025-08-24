Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε ο δράστης στην 18χρονη κόρη του

Μετανιωμένος ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κατά την πρώτη συνάντησή του με την 18χρονη κόρη του, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου (24.8.25).

Υπενθυμίζεται ότι η γυναικοκτονία έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τα τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα. Μάλιστα, η 18χρονη κόρη τους ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία για το φονικό.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας μίλησε στην μεγαλύτερη κόρη του για τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ήρεμη και διατήρησε την ψυχραιμία της.

Σημειώνεται πάντως ότι ο αστυνομικός είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Στον 40χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Αύριο Δευτέρα, αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.