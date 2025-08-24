Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον εισαγγελέα ο 40χρονος με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο

Με σκυμμένο το κεφάλι, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε σήμερα στις 11:30 το πρωί στον Εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην οδό Κωνσταντά.

Ο κατηγορούμενος, συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, δεν έδωσε καμία απάντηση στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το εάν μετανιώνει για την αποτρόπαια πράξη του. Παρέμεινε σιωπηλός, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του ούτε στιγμή.

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στην τοπική κοινωνία.

 

Στον 40χρονο αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

24 Αυγ 2025

