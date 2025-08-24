Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σήμερα στον εισαγγελέα ο αμετανόητος δράστης - «Καλά της έκανα»

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται από χθες (23/8) ο 40χρονος που καταζητούνταν για τη γυναικοκτονία της 36χρονης συζύγου του στον Βόλο.

Ο δράστης εντοπίστηκε σε οικόπεδο επί της οδού Ευριπίδου, μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης είχε αλλάξει ρούχα -τα οποία φαίνεται πως βρήκε σε κάδο απορριμμάτων- και κρυβόταν για ώρες πίσω από θάμνους, μέχρι τη στιγμή που ένας κάτοικος τον εντόπισε να κοιμάται και ειδοποίησε τις Αρχές.

Κατά τη σύλληψή του, ο 40χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, φωνάζοντας στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε επειδή τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Τα παιδιά του ζευγαριού κατέθεσαν ότι ο πατέρας τους ήταν παθολογικά ζηλιάρης, ενώ το μοιραίο βράδυ ο καυγάς ξεκίνησε όταν είδε τη μητέρα τους να χρησιμοποιεί το κινητό της και υπέθεσε πως συνομιλούσε με άλλον άνδρα.

Ψυχιατρικό ιστορικό και ποινικό παρελθόν

Ο 40χρονος είχε ιστορικό σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων. Τον Ιούνιο του 2025, είχε νοσηλευτεί με εισαγγελική εντολή σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.

Παράλληλα, διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο. Είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών, για τα οποία και εξέτισε ποινή τεσσάρων ετών. Επιπλέον, είχε εμπλοκή σε υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών, ψευδούς κατάθεσης, πλαστογραφίας και παράνομης εισόδου στη χώρα.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Το χρονικό της φρίκης

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (22/8) στον Βόλο, όταν 40χρονος καταζητούμενος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους. Ο άνδρας εξαφανίστηκε αμέσως μετά το έγκλημα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η στυγερή δολοφονία

Το φονικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης άρπαξε ένα μαχαίρι κατά τη διάρκεια έντονου καβγά και χτύπησε την άτυχη γυναίκα στον λαιμό και την πλάτη. Οι φωνές της μάνας και οι κραυγές των παιδιών ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για μια σκηνή που θύμιζε «ταινία τρόμου».

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να ψέλλισε σοκαρισμένο ένα από τα μικρότερα παιδιά, που κάλεσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι πρώτοι αστυνομικοί και οι διασώστες χαρακτηρίζονται από έμπειρα στελέχη ως «σοκαριστικές».

