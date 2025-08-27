Γυναικοκτονία στο Βόλο: Στη θεία τους, τα παιδιά της 36χρονης που δολοφονήθηκε

Την θεία των παιδιών της 36χρονης, θύματος της στυγερής γυναικοκτονίας στο Βόλο, προτείνει για την επιμέλεια η Εισαγγελία.

Στη Σκιάθο αναμένεται να μετακομίσουν τα 4 παιδιά της οικογένειας του 40χρονου ο οποίος την περασμένη Παρασκευή δολοφόνησε με αγριότητα την 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, χρησιμοποιώντας εργαλείο ψησίματος.

Η δικηγόρος της οικογένειας κ. Μπαλλούς βρέθηκε στα δικαστήρια του Βόλου και ανέφερε ότι ορισμένες λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάθεσης της επιμέλειας της επιτροπείας στην αδελφή της αδικοχαμένης γυναίκας.

Η διάταξη θα βγει αύριο το πρωί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, με την Κοινωνική Υπηρεσία να έχει ολοκληρώσει την έκθεσή της η οποία είναι θετική στο να αναλάβει την επιμέλεια η θεία η οποία διαμένει και εργάζεται στη Σκιάθο. Το σημαντικό είναι ότι και τα τέσσερα παιδιά επιθυμούν να μείνουν με τη θεία τους, ενώ παραμένουν σε κατάσταση σοκ εξαιτίας του περιστατικού.

Ακούστε τι είπε η δικηγόρος της οικογένειας κ. Μπαλλούς

Πηγή: magnesianews.gr