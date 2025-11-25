Γυναίκα από το Καρπενήσι καταγγέλλει απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης – «Από σοκ δεν μπορούσα να αντιδράσω»

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε στον Πειραιά, μία γυναίκα από το Καρπενήσι Ευρυτανίας, η οποία καταγγέλλει απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης από άγνωστο.

Μια σοβαρή καταγγελία για απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης ήρθε στο φως από Καρπενησιώτισσα, η οποία περιέγραψε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ότι άγνωστος άνδρας την ακολούθησε στον Πειραιά και την προσέγγισε με βίαιο τρόπο, επιχειρώντας -σύμφωνα με την ίδια- να την ακινητοποιήσει. Η γυναίκα αναφέρει πως ο δράστης την έπιασε από πίσω στη μέση και προσπάθησε να τη ρίξει κάτω, θωπεύοντάς την στο στήθος και στα οπίσθια, σε ένα περιστατικό που, όπως σημειώνει, εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και την άφησε σε κατάσταση σοκ.

Στην ανάρτησή της περιγράφει τα χαρακτηριστικά του άνδρα, τονίζοντας ότι πληροφορήθηκε πως παρόμοια συμπεριφορά έχει επαναληφθεί και σε άλλη γυναίκα στην ίδια περιοχή. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκε στη Λεωφόρο Χατζηκυριακού στον Πειραιά, ενώ συνοδευόταν και από φωτογραφία του σημείου, την οποία δημοσίευσε για να ενημερώσει άλλες γυναίκες και κατοίκους της περιοχής. Η γυναίκα εκφράζει την ανησυχία της ότι ο άνδρας μπορεί να κινείται ή να εργάζεται στη γύρω περιοχή και καλεί όσους κυκλοφορούν στο σημείο να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Δείτε την ανάρτηση:

Πηγή: evrytanika.gr