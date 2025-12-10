Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου: Στις 13 Δεκεμβρίου ο μεγάλος ετήσιος χορός του Λαογραφικού Ομίλου

Με το αηδόνι της παράδοσης, Χριστίνα Τσουραπούλη και την Αγρινιώτικη παραδοσιακή ορχήστρα SIbEMORIA, θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος ετήσιος χορός του Λαογραφικού Ομίλου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Το Σάββατο 13 Δεκέμβριου 2025 και ώρα 20:30 θα λάβει χώρα στο studio Πιθάρι (Γιαννούζι Αγρινίου) ο μεγάλος ετήσιος χορός του Λαογραφικού Ομίλου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Πρόκειται για μια ανοικτή εορταστική εκδήλωση μέσα από την οποία ολοκληρώνεται ουσιαστικά η χορευτική χρονιά του Ομίλου και στην οποία πέραν των χορευτριών και των χορευτών του μπορούν να συμμετέχουν και όλοι οι φίλοι του.

Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από την Αγρινιώτικη παραδοσιακή ορχήστρα SIbEMORIA και την Τσουραπούλη Χριστίνα στο τραγούδι .

Για περισσότερες λεπτομέρειες και κρατήσεις στο τηλ: 6977285049.

Η αφίσα: